El dólar oficial operó a $1.465,77 para la compra y a $1.523,75 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cotizó a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta. Jujuy al día ® - Las reservas brutas internacionales cayeron u$s148 millones en la jornada y u$s1.050 millones en la semana. La baja semanal responde fundamentalmente a los pagos de deuda, aunque también se le sumaron las ventas que el BCRA realizó el miércoles y el jueves para contener el precio del mayorista en el techo de la banda. Este viernes la autoridad monetaria tuvo que vender u$s678 millones, la décima cifra más elevada desde 2003 hasta la fecha. El impacto de esta pérdida en las reservas estará reflejado el lunes próximo. El ministro de Economía, Luis Caputo, había dicho en la víspera de la jornada que van a "vender hasta el último dólar en el techo de la banda" ya que "hay suficientes dólares para todos". Por otra parte, la tasa nominal anual TAMAR, para los plazos fijos mayoristas, subió por segunda jornada consecutiva, desde el 45,13% hasta el 46,38% (desde el 55,67% al 57,55% en términos efectivos). A cuánto operó el dólar oficial hoy, viernes 19 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, se vendió a $1.475. El BCRA volvió a intervenir fuerte para mantener la cotización en el techo de la banda. A cuánto se vendió el dólar blue hoy, viernes 19 de septiembre El dólar blue operó a $1.520 para la venta y la brecha con el oficial mayorista alcanzó el 3,1%. Valor del MEP hoy, viernes 19 de septiembre El dólar MEP cotizó a $1.551,03 y la brecha contra el mayorista llegó al 5,2%. Valor del dólar CCL hoy, viernes 19 de septiembre El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.567,06, por lo cual la brecha escaló al 6,2%. Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 19 de septiembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.969,50.