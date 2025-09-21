Una motociclista fue detenida en la curva de Sauce (Ruta Provincial N\u00b06) por dos veh\u00edculos que le bloquearon el paso; sujetos encapuchados le sustrajeron el efectivo que llevaba para saldar una deuda Jujuy al d\u00eda \u00ae - En la Seccional 28\u00b0 se registr\u00f3 una denuncia por robo ocurrido el mismo d\u00eda en la curva de Sauce sobre la ruta provincial N\u00b06. Seg\u00fan la v\u00edctima circulaba en una moto Gilera 110 cc cuando fue interceptada por dos veh\u00edculos \u2014un SUV color azul y un auto gris\u2014 que bloquearon su marcha. Del veh\u00edculo gris descendieron dos hombres con el rostro cubierto \u2014uno con barbijo y gorra\u2014 que, seg\u00fan el relato, la amenazaron y le sustrajeron el dinero que llevaba para pagar una deuda, un total de 10 millones de pesos. La damnificada declar\u00f3 que se dirig\u00eda a Santa Clara para abonar un compromiso econ\u00f3mico y que los agresores se valieron de la sorpresa y la intimidaci\u00f3n para concretar el robo. La investigaci\u00f3n apunta a identificar a los ocupantes de ambos veh\u00edculos y recuperar el efectivo.