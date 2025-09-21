Jujuy: el lugar a pocos kilómetros de la capital para disfrutar de sus paisajes

Ubicado a solo unos kilómetros de San Salvador de Jujuy, este destino sorprende con cascadas cristalinas y senderos que invitan a recorrerlos con calma

El turismo en Jujuy viene creciendo con fuerza gracias a propuestas que destacan la riqueza natural de la provincia. Más allá de los clásicos circuitos de la Quebrada de Humahuaca, hay pequeños rincones que deslumbran por su autenticidad y belleza agreste.

Uno de ellos es un salto de agua que se esconde entre la vegetación selvática de las Yungas y que deslumbra por su entorno intacto. Lejos de las multitudes, conserva un perfil bajo que lo vuelve perfecto para quienes prefieren experiencias genuinas.

Conectado con historias ancestrales y rodeado de un paisaje de película, este rincón jujeño permite disfrutar de un día completo al aire libre, entre naturaleza, silencio y tradiciones locales.

Qué se puede hacer en Cascada Colorada

La Cascada Colorada invita a los visitantes a vivir experiencias simples pero inolvidables. Los más aventureros pueden hacer caminatas por los senderos que atraviesan la selva y llegar hasta el arroyo cristalino para refrescarse en sus aguas.

El sitio también es perfecto para quienes buscan momentos de calma: hacer un picnic bajo la sombra de los árboles, contemplar las rocas rojizas o simplemente escuchar el sonido del agua. Todo genera una sensación de desconexión total del ritmo urbano.

Además, la zona tiene valor arqueológico. Restos de morteros hallados en las inmediaciones revelan que comunidades originarias utilizaban este espacio como punto de encuentro y comercio, sumando un componente cultural a la experiencia turística.

Dónde queda Cascada Colorada

La Cascada Colorada se ubica en el paraje El Fuerte, dentro del departamento Santa Bárbara, a solo 7 kilómetros de la localidad homónima. Desde San Salvador de Jujuy hay que recorrer unos 100 kilómetros para llegar a este rincón rodeado de cerros rojizos y vegetación selvática.

El salto de agua, de entre 7 y 8 metros de altura, se integra al paisaje de la Yunga jujeña, donde la pureza del aire y la tranquilidad son protagonistas. Es un lugar ideal para quienes buscan paisajes agrestes y sin intervenciones masivas.

Cómo llegar a Cascada Colorada

La forma más cómoda de llegar es en vehículo particular. Desde la capital provincial, se debe tomar la Ruta Nacional 66, luego la RN 34 y finalmente la Ruta Provincial 1 hasta Santa Clara. Desde allí, se sigue por la Ruta Provincial 6 hasta la Finca Los Morteros, ubicada a apenas 150 metros de la cascada.

Otra alternativa es en transporte público. La empresa Balut conecta San Salvador con San Pedro, y desde allí se puede continuar en taxi compartido hasta El Fuerte. Es importante chequear los horarios y coordinar el regreso con anticipación.

Llevar calzado cómodo, protector solar, agua y algo de comida es recomendable para disfrutar al máximo de este rincón que combina naturaleza pura, tranquilidad y un toque de historia ancestral.