Tras los \u00faltimos traspi\u00e9s oficialistas, desde la racionalidad pol\u00edtica, ser\u00eda el precio para llegar sin grandes turbulencias al 2027 Jujuy al d\u00eda \u00ae - El 7 de septiembre adelant\u00f3, pol\u00edticamente, la foto que quiz\u00e1s se hubiera dado el 26 de octubre. El primer error del gobierno de Milei \u2013lo hemos escrito- fue nacionalizar las elecciones en territorio bonaerense. Por aquello de que las sociedades no saltan al vac\u00edo, es probable \u2013si el Gobierno encarrila lo econ\u00f3mico de aqu\u00ed a octubre- que no le vaya tan mal cuando se vote lo nacional. Y esto ser\u00eda solo porque a\u00fan no se divisan proyectos alternativos. Buenos Aires s\u00ed ten\u00eda uno claro, que el propio Presidente se encarg\u00f3 de visualizar (mileismo o kirchnerismo). Pero, en lo pol\u00edtico, parad\u00f3jicamente lo define con claridad un ministro de Econom\u00eda, el santafesino Pablo Olivares. Le dice a Infobae: \u201cEl Presidente, al asumir \u2013con legitimidad de origen-, la sociedad le acept\u00f3 que aplicara sus criterios. Con lo ocurrido esta semana en el Congreso, ahora le reclama que debe escuchar nuestros criterios sobre qu\u00e9 recortar y d\u00f3nde no hacerlo\u201d. Aqu\u00ed, varias dudas: \u00bfel Presidente lo aceptar\u00e1? Seg\u00fan sus \u00faltimas publicaciones en la red social X, no. De hacerlo, implicar\u00eda en la pr\u00e1ctica un cogobierno: desde la racionalidad pol\u00edtica, ser\u00eda el precio para llegar sin grandes turbulencias al 2027. Lo gener\u00f3 el propio Gobierno con su incapacidad de origen de crear condiciones pol\u00edticas para gobernar y, sobre todo, de obtener apoyos y consensos. Se vio claro en el armado bonaerense. Hubo ineptitud pol\u00edtica y mala calidad humana (destrato). Esta impericia qued\u00f3 demostrada cuando \u2013post 7 de septiembre- se dedicaron no a analizar el desmoronamiento pol\u00edtico, sino a sus propias internas. Tiene el Presidente la suerte que las oposiciones quieren que siga gobernando, pero escuchando y modificando. Buscan ahora al expresidente Macri. El motivo: 1.800.000 personas que no fueron a votar en Buenos Aires. Alguien que habla permanentemente con \u00e9l, le dijo a este medio: \u201cApoyaremos al Gobierno en lo fiscal y en las grandes reformas ordenadoras\u201d. Esa misma fuente, agreg\u00f3: \u201cSucede que no son cre\u00edbles, no tienen m\u00e9todo, el mercado les desconf\u00eda, son incapaces y sospechados de corruptos\u201d. Volviendo al cogobierno \u2013en lo que Argentina tiene poca pr\u00e1ctica- para el 2026\/27, todo indicar\u00eda que el Gobierno no mostrar\u00e1 signos de acuerdos aceptables y normales para encaminar su accionar y llegar a las pr\u00f3ximas elecciones presidenciales. Para develar esta inc\u00f3gnita, la primera parada es el Presupuesto 2026 (\u00bfquedar\u00e1 otra vez en abstracto?). A prop\u00f3sito, el ministro Olivares manifiesta: \u201cEl Gobierno de Santa Fe cree que se debe lograr un Presupuesto con equilibrio fiscal, pero con paz social y crecimiento econ\u00f3mico\u201d. En cuanto a las inconsistencias, se\u00f1ala: \u201cLa inflaci\u00f3n proyectada del 10% es un tercio de la actual. El tipo de cambio presupuestado guarda un desfasaje con la realidad: $1420 a fin de 2026 es inferior al de esta semana. Subestima el derecho a las exportaciones y el servicio de la deuda y su financiamiento. Marca gasto de capital en un 2,2% (ah\u00ed est\u00e1 todo: infraestructura, insumos, obra p\u00fablica, etc.) y se\u00f1ala un 8% de intereses de la deuda, cuatro veces m\u00e1s que el gasto capital\u201d. Dos datos de la econom\u00eda real. Daniel Rosato, de IPA Pymes, nos dice: \u201cHace 8 meses pedimos que nos reciba el ministro Caputo. Queremos poner sobre la mesa el costo argentino que genera la ca\u00edda del mercado interno. Tenemos 16 mil empresas cerradas y perdimos 260 mil trabajadores. Nuestras f\u00e1bricas trabajan al 45% y las tasas bancarias son superiores al 80%\u201d. Fabi\u00e1n Zeta, presidente de la C\u00e1mara de Productores Frutihort\u00edcolas, nos cuenta: \u201cDe septiembre 2024 a septiembre 2025 perdimos el 50% c\u00f3modo de ventas. Con la ca\u00edda de estas, se recauda un 75% menos, porque la bolsa de papa y cebollas de 18\/20 kg se vende a $2.000. Dos a\u00f1os atr\u00e1s, costaba $10.000\/12.000. La papa, a $200 el kg, ya tiene un 100% de remarcaci\u00f3n. Somos una de las cuatro patas de la mesa argentina. Necesitamos que el Estado nos escuche. \u00a1Juntos, cu\u00e1nta m\u00e1s papa vender\u00edamos y menos hambre habr\u00eda en Argentina!\u201d. El mi\u00e9rcoles, el Congreso demostr\u00f3, al rechazar los vetos al financiamiento para la salud pedi\u00e1trica (Garrahan) y el universitario, que el Gobierno, por sus err\u00f3neas pr\u00e1cticas pol\u00edticas, viene perdiendo aliados. Por el tema Garrahan, la votaci\u00f3n del 7 de agosto concit\u00f3 159 votos, y este mi\u00e9rcoles, 181; en lo universitario, el 7 de agosto obtuvo 158 votos y esta semana, 174. Esta sesi\u00f3n hist\u00f3rica fue acompa\u00f1ada a lo largo y ancho del pa\u00eds por grandes movilizaciones en defensa de lo p\u00fablico. Qued\u00f3 evidenciado que al Gobierno se le desgrana la pol\u00edtica en el Congreso. Logr\u00f3 que 20 bloques, desde la izquierda al centro, coincidieran en esa votaci\u00f3n. Conocido el resultado, Infobae consult\u00f3 al vicedecano de la Facultad de Ingenier\u00eda de la UBA, Dr. Ing. Ra\u00fal Bertero: \u201cDurante el gobierno de Milei, los salarios docentes y no docentes y gastos de funcionamiento cayeron m\u00e1s del 30% en t\u00e9rminos reales. El presupuesto nacional es aproximadamente de U$S 100 mil millones; el universitario, de U$S 4 mil millones. No es un reclamo irresponsable, ayer hubo una protesta masiva por las prioridades. El alma argentina clam\u00f3 como prioridad por la educaci\u00f3n p\u00fablica, que es un reclamo por el porvenir de nuestra Naci\u00f3n. En lugar de chicanear por las redes, deber\u00edan convocar a los rectores para mejorar el sistema y desechar los prejuicios ideol\u00f3gicos del Gobierno. En nuestras aulas se ense\u00f1a a pensar, no se adoctrina. Bien lo saben el ministro de Econom\u00eda, egresado de la UBA, y el de Regulaci\u00f3n, de la Universidad de La Plata. En el ranking QS, la UBA figura en el puesto 71 del mundo. Solo 16 pa\u00edses tienen universidades mejores que la nuestra. Quiero rendir un homenaje a todos los docentes, no docentes, estudiantes, graduados y compatriotas que nos acompa\u00f1aron ayer\u201d. El primer desaf\u00edo para los pol\u00edticos que vengan es recuperar la honestidad, que dej\u00f3 de ser un valor hace rato para los gobiernos. Con la democracia no se termin\u00f3 con la corrupci\u00f3n, se la aument\u00f3. Con corrupci\u00f3n, no habr\u00e1 reconstrucci\u00f3n para Argentina. Monse\u00f1or Marcelo Colombo, Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, le dice a este medio: \u201cEstoy convencido de que la pol\u00edtica, ejercida con nobleza y honestidad, puede cambiarle la vida a la gente. Pido a los pol\u00edticos o\u00eddos atentos y manos disponibles para hacer el cambio que se necesita\u201d. Mar\u00eda Herminia Grande Fuente