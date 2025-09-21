Jujuy al d\u00eda \u00ae - La actividad organizada por el Hospital San Miguel cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de diversas instituciones locales y municipales. El Centro de Atenci\u00f3n a Mujeres en Situaci\u00f3n de Violencia de la localidad de Yuto particip\u00f3 activamente de una jornada de concientizaci\u00f3n sobre la prevenci\u00f3n de la violencia de g\u00e9nero en el marco del D\u00eda Mundial para la Prevenci\u00f3n del Suicidio, que este a\u00f1o se desarrolla bajo el lema \u201cCon cada gesto, un cuidado\u201d. Durante la jornada, el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de G\u00e9nero y el respeto a las Diversidades brind\u00f3 informaci\u00f3n sobre los dispositivos provinciales disponibles para el abordaje integral de la violencia de g\u00e9nero, visibilizando la importancia de la prevenci\u00f3n y del acceso a redes de apoyo para las mujeres y personas de la diversidad sexual que atraviesan estas situaciones de vulnerabilidad. En la Provincia de Jujuy hay 19 Centros de Atenci\u00f3n a Mujeres en Situaci\u00f3n de Violencia integrados por profesionales del trabajo social, la psicolog\u00eda y la abogac\u00eda que acompa\u00f1an el proceso luego de la evaluaci\u00f3n de cada caso y asisten de acuerdo a los protocolos establecidos. Tambi\u00e9n se promocion\u00f3 la l\u00ednea provincial 0 800 888 4363, gratuita y confidencial que funciona las 24 horas todos los d\u00edas del a\u00f1o.Se destac\u00f3 que la violencia de g\u00e9nero no solo afecta la integridad f\u00edsica y emocional de las v\u00edctimas, sino que tambi\u00e9n puede profundizar problem\u00e1ticas vinculadas a la salud mental, incrementando factores de riesgo como la depresi\u00f3n, el aislamiento y, en los casos m\u00e1s extremos, las conductas suicidas. En este sentido, se subray\u00f3 la necesidad de promover v\u00ednculos sanos, generar conciencia en la comunidad y fortalecer los lazos institucionales para garantizar respuestas r\u00e1pidas y eficaces. La prevenci\u00f3n, tanto de la violencia como del suicidio, requiere del compromiso de toda la sociedad, poniendo en el centro el respeto, la empat\u00eda y el cuidado mutuo.El Consejo Provincial de Mujeres reiter\u00f3 su compromiso de continuar trabajando de manera articulada para acompa\u00f1ar, contener y orientar a mujeres y familias, impulsando acciones que contribuyan a construir entornos m\u00e1s seguros e igualitarios.