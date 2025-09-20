Jujuy al d\u00eda \u00ae - El equipo de la Unidad Policial Cicl\u00edstica de Acci\u00f3n R\u00e1pida (UPCAR) brind\u00f3 asistencia inmediata a una joven que sufri\u00f3 una ca\u00edda y posterior convulsi\u00f3n mientras andaba en bicicleta cerca del Puente Azurduy. Gracias a la alerta de transe\u00fantes, los oficiales que recorr\u00edan la zona llegaron r\u00e1pidamente al lugar y asistieron a la joven hasta la llegada del personal del SAME. La afectada fue trasladada al hospital para recibir atenci\u00f3n m\u00e9dica.