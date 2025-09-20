Merodeador detenido en Libertador

Jujuy al día ® – Efectivos de la Policía de Libertador General San Martín arrestó a un hombre de 29 años con un historial delictivo.

La intervención se produjo en respuesta a la denuncia de una vecina que alertó sobre la presencia de un individuo sospechoso merodeando las viviendas del barrio 24 de Marzo. La mujer, que conocía al sujeto, lo señaló como alguien con antecedentes penales, lo que motivó a los agentes a iniciar un rastrillaje en la zona.

El procedimiento se realizó a las 00:45, cuando los agentes lograron identificar al sospechoso, quien fue debidamente individualizado.

Tras una consulta al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SI.F.CO.P), se confirmó que el individuo tenía un pedido de captura vigente por la Justicia, incluyendo libertad condicional, prohibición de salida del país y una restricción de acercamiento de 500 metros. La información fue comunicada de inmediato a la comisaría de servicio para los trámites correspondientes.

Finalmente, el sujeto quedó alojado en la Seccional 39, bajo la custodia del personal de guardia.