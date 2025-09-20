Close Menu
    sábado, septiembre 20

    Jujuy: una mujer y su hija llegaron a su casa y encontraron a un sujeto exhibiendo sus genitales

    No hay comentarios1 Min Read

    Jujuy al día ® – Efectivos de la Seccional 42° de Caimancito iniciaron actuaciones  en el marco de una investigación a raíz de una denuncia por un hecho ocurrido en barrio Plan Fil.

    Fuentes consultadas por nuestro medio informaron que el episodio ocurrió el jueves 18 de septiembre, a las 8:30, cuando una mujer de 37 años, circulaba en motocicleta junto a su hija menor cuando observó a un hombre en la puerta de su domicilio con los pantalones bajos, tocándose sus partes íntimas.

    La denunciante identificó al sujeto y afirmó que la situación ocurrió en presencia de la menor.

    La Policía tomó intervención inmediatamente y dejó constancia de lo sucedido. Las actuaciones continúan a fin de establecer el ilícito y determinar las responsabilidades correspondientes.

    Información sugerida

    Leave A Reply

    Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.