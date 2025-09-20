Jujuy: una mujer y su hija llegaron a su casa y encontraron a un sujeto exhibiendo sus genitales

Jujuy al día ® – Efectivos de la Seccional 42° de Caimancito iniciaron actuaciones en el marco de una investigación a raíz de una denuncia por un hecho ocurrido en barrio Plan Fil.

Fuentes consultadas por nuestro medio informaron que el episodio ocurrió el jueves 18 de septiembre, a las 8:30, cuando una mujer de 37 años, circulaba en motocicleta junto a su hija menor cuando observó a un hombre en la puerta de su domicilio con los pantalones bajos, tocándose sus partes íntimas.

La denunciante identificó al sujeto y afirmó que la situación ocurrió en presencia de la menor.

La Policía tomó intervención inmediatamente y dejó constancia de lo sucedido. Las actuaciones continúan a fin de establecer el ilícito y determinar las responsabilidades correspondientes.