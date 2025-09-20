Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Comit\u00e9 Interinstitucional de Actuaci\u00f3n en Casos de Desaparici\u00f3n de Mujeres, Ni\u00f1as y Personas de la Diversidad (CINDAC), informa que se busca a MARIANA GUADALUPE CRUZ, de 16 a\u00f1os. Se encuentra desaparecida desde el 12\/09\/2025, la denuncia fue radicada el 20\/09\/2025 con domicilio en Fraile Pintado - Jujuy. De contextura f\u00edsica delgada, de 1,65 metros de estatura, tez trigue\u00f1a, cabello color negro, lacio y largo con flequillo, ojos oscuros cejas prominentes, nariz repingada. Quienes puedan aportar informaci\u00f3n que permita dar con su paradero, comunicarse a la l\u00ednea 911\/388-6860239\/388-6828607 o dirigirse a la unidad policial m\u00e1s cercana.