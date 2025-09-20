El can antinarc\u00f3ticos de la Fuerza marc\u00f3 la presencia de la droga en distintos sectores de un rodado. El conductor qued\u00f3 detenido Jujuy al d\u00eda \u00ae - Uniformados de la Secci\u00f3n "Chalic\u00e1n", que depende del Escuadr\u00f3n 60 "San Pedro", con apoyo del Escuadr\u00f3n 53 "Jujuy", efectuaron el control de un veh\u00edculo Renault Kangoo, con el pasaje del can detector de narc\u00f3ticos de Gendarmer\u00eda, el cual reaccion\u00f3 como lo hace habitualmente ante la presencia de estupefacientes. El procedimiento se llev\u00f3 a cabo ayer, sobre la Ruta Nacional N\u00b0 34, a la altura del kil\u00f3metro 1.212. All\u00ed, los efectivos realizaron una inspecci\u00f3n minuciosa mediante el uso de herramientas y lograron extraer 59 paquetes de diferentes sectores del rodado. Tras confirmar que los "panes" conten\u00edan coca\u00edna, con un peso total de 61 kilos 276 gramos, se procedi\u00f3 al secuestro del veh\u00edculo y de la droga, como as\u00ed tambi\u00e9n a la detenci\u00f3n del conductor involucrado, por disposici\u00f3n de la Fiscal\u00eda Federal de Jujuy.