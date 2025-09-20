Jujuy, narcomenudeo: 4 policías detenidos secuestro de droga, dinero y balanzas de precisión

Jujuy al día ® – El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy llevó adelante una serie de allanamientos en San Salvador y Palpalá que derivaron en la detención de cuatro efectivos policiales en actividad, acusados de estar involucrados en delitos vinculados al narcomenudeo.

De acuerdo con lo informado oficialmente, los uniformados quedaron imputados por los delitos de encubrimiento y cohecho, en el marco de una investigación que viene siguiendo la pista de redes de comercialización de estupefacientes a pequeña escala en la provincia.

Durante los procedimientos, las autoridades lograron el secuestro de pasta base de cocaína, dinero en efectivo y balanzas de precisión, elementos que refuerzan la hipótesis sobre la participación de los efectivos en maniobras ilícitas destinadas a favorecer la distribución de drogas.

Las fuentes judiciales consultadas por nuestro medio confirmaron que la causa se encuentra en plena etapa de investigación. En los próximos días se solicitarán las audiencias imputativas correspondientes, instancia en la cual los acusados deberán designar abogados defensores para ejercer su representación legal.

El MPA destacó que este avance en la investigación apunta no solo a desarticular circuitos de narcomenudeo, sino también a exponer y sancionar posibles complicidades dentro de la fuerza policial, un hecho que genera gran preocupación en la sociedad jujeña y que pone en el centro del debate la necesidad de depurar y controlar a los propios organismos encargados de garantizar la seguridad.