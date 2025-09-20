Jujuy: engañaron a una mujer y lograron que transfiera de su cuenta 9 millones de pesos

Jujuy al día ® – Una mujer denunció haber sido víctima de una estafa virtual que le provocó una pérdida millonaria.

Según fuentes consultadas por nuestro medio, la damnificada relató que recibió un mensaje de un número que se presentó como perteneciente a la empresa de energía, ofreciéndole una supuesta promoción de descuento.

A partir de ese contacto, fue nuevamente llamada por personas que se hicieron pasar por representantes bancarios, quienes la convencieron de realizar una serie de operaciones financieras bajo la excusa de acceder a beneficios especiales.

Siguiendo las indicaciones de los estafadores, la mujer terminó gestionando un préstamo por 19 millones de pesos.

Posteriormente, bajo insistencia de los falsos operadores, transfirió en distintos montos la suma de 9 millones de pesos a tres personas cuya identidad aún no ha sido determinada. Tras las operaciones, la denunciante se comunicó con la línea oficial de atención al cliente de la entidad bancaria, donde le informaron que había sido víctima de una estafa virtual y procedieron a bloquear sus cuentas.

La investigación busca establecer la identidad de los receptores de las transferencias y determinar si se trata de una red organizada dedicada a este tipo de delitos.