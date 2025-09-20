Close Menu
    sábado, septiembre 20

    Cobertura de cargos docentes de educación superior

    Jujuy al día ® – El Ministerio de Educación de Jujuy realiza el 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 de unidades curriculares

    Instituto de Educación Superior N°9 “Juana Azurduy”

    Unidades Curriculares Vacantes – Carreras de Formación Docente

    Profesorado de Educación Secundaria en Psicología

    Link de acceso https://drive.google.com/file/d/1_N77jEO8VzthrpOZyCqpzlOX_HDzzVlK/view

    Instituto de Educación Superior N°6 – Sede Perico

    Unidades Curriculares Vacantes – Carreras de Formación Docente

    Profesorado de Educación Secundaria en Ciencias de la Administración

    Link de acceso

    https://drive.google.com/file/d/1tsgDoYGlE1IxAm48vRgGysYKDZUCdMOT/view

    Instituto de Educación Superior N°6

    Ofrecimiento Extraordinario – Espacios Curriculares Vacantes

    Carrera: Profesorado en Educación Física

    Link de acceso

    https://drive.google.com/file/d/1VaTVMq2TxMeSmYZUg0i1g1v6kCoezO6e/view

    Instituto de Educación Superior N°9 “Juana Azurduy”

    Unidades Curriculares y/o Cargos Vacantes – Carreras de Formación Docente

    Profesorado de Educación Secundaria en Física

    Link de acceso

    https://drive.google.com/file/d/1CEmFBNd6fi44-7CDPgAiDqD3Gn03ooYG/view

