Jujuy al d\u00eda \u00ae - El particular incidente ocurri\u00f3 este jueves por la madrugada cuando, por motivos que no est\u00e1n claros, la unidad se desvi\u00f3 de la autopista y baj\u00f3 a una colectora en mal estado, donde las ruedas traseras quedaron encajadas. Despu\u00e9s de casi 6 horas, una pala mec\u00e1nica logr\u00f3 sacarlo de la zanja Un particular incidente ocurri\u00f3 este jueves por la madrugada con un colectivo que viajaba con destino final a Jujuy, pero que ten\u00eda Rosario, C\u00f3rdoba y Tucum\u00e1n como paradas intermedias. Mientras circulaba por la autopista a la altura de Funes, el chofer baj\u00f3 a la colectora y termin\u00f3 encajado, al borde de un gran zanj\u00f3n. El episodio ocurri\u00f3 pasada la 1.30 de la madrugada. La unidad, que hab\u00eda salido de Retiro, ten\u00eda que bajar pasajeros en Rosario, pero no lo hizo y sigui\u00f3 su camino. Seg\u00fan especulaban las personas que hab\u00edan contratado el servicio, al notar el olvido, intent\u00f3 volver tras sus pasos pero baj\u00f3 por una colectora en mal estado y qued\u00f3 estancado. En su versi\u00f3n, el conductor del transporte de pasajeros dijo que ven\u00eda por la autopista y que una camioneta de la polic\u00eda le hizo se\u00f1as para que se desv\u00ede por la colectora. \u201cMe desvi\u00f3 la polic\u00eda. A dos colectivos de Via Tac y a nosotros. Vengo para dar la vuelta para volver a la terminal y me encuentro con esto\u201d, asever\u00f3 el hombre. Todav\u00eda conmocionados por lo ocurrido y con cierto malestar por la demora de 6 horas, algunos pasajeros contaron los destinos a los que se dirig\u00edan. \u201cSubimos en Retiro e \u00edbamos hasta Tucum\u00e1n. El chofer dice que quer\u00eda entrar a Rosario y una camioneta le marcaba que ten\u00eda que desviarse. La verdad, no sabemos si se durmi\u00f3 o que pas\u00f3\u201d, relat\u00f3 una se\u00f1ora. Por su parte, una mujer que iba rumbo a C\u00f3rdoba a visitar a su hermano internado, lament\u00f3 que ten\u00eda que llegar antes de las 7 para poder ingresar a la terapia. \u201cNos volv\u00edamos hoy. Por ahora nadie nos da una explicaci\u00f3n. Tenemos que volver a Rosario y ver qu\u00e9 pasa\u201d, explic\u00f3. En tanto que uno de los pasajeros rosarinos que todav\u00eda estaban a bordo de la unidad, explic\u00f3 que ni bien quedaron encajados dieron aviso al 911. \u201cSe acerc\u00f3 un patrullero y nos dijo \u00abc\u00f3mo hicieron para quedarse ac\u00e1\u00bb, despu\u00e9s se fueron y no vino m\u00e1s nadie. Estuvimos solos y a oscuras toda la noche\u201d, se\u00f1al\u00f3. Pasadas las 7 de la ma\u00f1ana lleg\u00f3 hasta el lugar una pala mec\u00e1nica con una linga con la que finalmente lograron destrabar las ruedas del colectivo para que pueda continuar su recorrido, no sin antes regresar a Rosario a dejar a los pasajeros olvidados.