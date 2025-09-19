Jujuy al d\u00eda \u00ae - En un esfuerzo coordinado para proteger a los j\u00f3venes de la provincia, el gobernador Carlos Sadir, junto al ministro Federico Cardozo, inauguraron una nueva oficina de escucha y protecci\u00f3n dedicada a abordar los flagelos del grooming y el bullying. El nuevo espacio est\u00e1 destinado a acompa\u00f1ar a adolescentes que se sientan vulnerables y requieran protecci\u00f3n y acompa\u00f1amiento de equipos interdisciplinarios. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, y se suma a la campa\u00f1a \u201cNo seas parte del da\u00f1o: Jujuy sin bullying\u201d, como tambi\u00e9n a las propuestas de asistencia de la organizaci\u00f3n Grooming Argentina. Durante la inauguraci\u00f3n, el ministro Cardozo destac\u00f3 la importancia de la apertura de este espacio precisamente en septiembre, mes en que se celebra la Fiesta Nacional de los Estudiantes. "Era fundamental contar con una oficina para hacer frente a este flagelo que est\u00e1 atacando a toda la sociedad", expres\u00f3 Cardozo. El funcionario indic\u00f3 que el Gobierno Provincial est\u00e1 desarrollando un protocolo interministerial para coordinar acciones y determinar el procedimiento adecuado en cada caso.Finalmente, Cardozo precis\u00f3 que la oficina est\u00e1 abierta est\u00e1 a disposici\u00f3n de toda la ciudadan\u00eda. En ese espacio, los juje\u00f1os podr\u00e1n informarse o realizar denuncias, asegurando que cada caso recibir\u00e1 el seguimiento adecuado por parte de diversas \u00e1reas del Gobierno provincial.Participaron del acto, las ministras de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola; y de Educaci\u00f3n, Miriam Serrano; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ekel Meyer; Gabriela Burgos defensora del Ministerio P\u00fablico de la Defensa; Alejandra Mart\u00ednez, defensora de los Derechos de Ni\u00f1os, Ni\u00f1as y Adolescentes, y el titular del SAME, Pablo Jure, entre otros funcionarios.