Jujuy al d\u00eda \u00ae - La Banda Infanto Juvenil de la Polic\u00eda de la Provincia cuenta ahora con un espacio propio para el desarrollo de su talento musical. El gobernador Carlos Sadir encabez\u00f3 el acto de inauguraci\u00f3n en San Pedro, un evento que marca un hito para la formaci\u00f3n de j\u00f3venes m\u00fasicos en la regi\u00f3n. El nuevo edificio, ubicado en el sector de las 48 Viviendas de La Nueva Ciudad, fue el resultado de un trabajo conjunto entre el gobierno provincial y el municipio. "Es una alegr\u00eda volver y ver terminada la obra que se trabaj\u00f3 en conjunto", expres\u00f3 Sadir, destacando el apoyo a este "semillero de buenos m\u00fasicos". El gobernador celebr\u00f3 que los j\u00f3venes cuenten con un lugar adecuado para aprender, estudiar y ensayar. Adem\u00e1s, adelant\u00f3 que el Ministerio de Infraestructura y el municipio continuar\u00e1n trabajando en la provisi\u00f3n de otros servicios necesarios para el predio. El director de la banda, Mart\u00edn Ubeid, manifest\u00f3 su emoci\u00f3n por este logro. "Despu\u00e9s de 49 a\u00f1os que reci\u00e9n cumplimos, por fin se logr\u00f3 tener un espacio digno para dictar las clases y que los chicos se sigan formando en la m\u00fasica", afirm\u00f3.Ubeid destac\u00f3 que el principal objetivo de la banda es "brindar contenci\u00f3n y que los chicos est\u00e9n alejados de algunos flagelos". El proyecto \u201cbusca ofrecer a los j\u00f3venes una salida laboral, incentiv\u00e1ndolos a incorporarse en el futuro a la fuerza policial o a otras bandas musicales\u201d, explic\u00f3.Actualmente, la banda est\u00e1 integrada por 60 j\u00f3venes de entre 12 y 17 a\u00f1os, becados por la Polic\u00eda de la Provincia. Cabe indicar que, la Banda Infanto Juvenil, que depende de la Unidad Regional II, se ha convertido en una fuente de inspiraci\u00f3n para las nuevas generaciones de artistas de la provincia.El acto de inauguraci\u00f3n cont\u00f3 con la presencia de destacadas figuras, como el secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro; el intendente de San Pedro, Julio Bravo; el jefe de la Polic\u00eda de la Provincia, Milton S\u00e1nchez; y la diputada provincial Gisel Bravo, entre otros.