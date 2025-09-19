Jujuy: valiente empleada se enfrentó a un violento ladrón en una zapatería de Libertador

El ataque quedó grabado. Una empleada fue brutalmente agredida y despojada de su teléfono celular en un robo ocurrido la noche del miércoles en un local de la avenida Yrigoyen de Libertador General San Martín. La brigada local investiga el episodio

Jujuy al día ® – Un episodio de extrema violencia, que quedó registrado en video, ocurrió cuando un hombre ingresó sorpresivamente a una zapatería y, tras agredir físicamente a una empleada, le sustrajo el teléfono celular para luego huir del lugar. El hecho ocurrió alrededor de las 20:45 y motivó la inmediata intervención de la Brigada de Investigaciones local, que ya inició actuaciones por robo.

Según fuentes consultadas por nuestro medio, la víctima, una joven empleada de 19 años, fue sorprendida por la espalda mientras atendía el local.

El agresor la intimidó con palabras de amenaza diciendole “dame plata o te meto un tiro” y, tras un forcejeo, y la resistencia de la joven, el delincuente logró arrebatarle un teléfono y darse a la fuga con rapidez.

La investigación policial apunta a identificar y ubicar al autor del robo: en la denuncia consta un apodo atribuido por testigos, y en la investigación se solicitó la revisión de cámaras de seguridad de la cuadra y de locales próximos, la toma de testimonios y el rastreo de los movimientos en la zona inmediatamente anteriores y posteriores al hecho. La brigada también comprobó la hora exacta del atraco y la mecánica empleada por el agresor, para reconstruir la secuencia y acotar la búsqueda.