Jujuy, narcomenudeo: desmantelan un punto de venta y fraccionamiento de droga

Secuestran dosis de estupefacientes, elementos de fraccionamiento y dinero en efectivo. Un hombre quedó detenido

Jujuy al día ® – En el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737, personal de la Brigada de Investigaciones de Ledesma llevó adelante un allanamiento en un domicilio del barrio Virgen de la Merced, en la localidad de Fraile Pintado, donde se hallaron drogas, dinero y elementos vinculados al narcomenudeo.

El procedimiento se realizó el miércoles 17 de septiembre, alrededor de las 8:45. Durante la requisa, se encontraron 20 envoltorios con cocaína y/o pasta base con un peso total de 10,6 gramos, además de 3 envoltorios con marihuana (2,5 gramos).

También fueron secuestrados una balanza de precisión, 54 recortes de polietileno, tres cuchillos con vestigios de cocaína, cuatro teléfonos celulares, un cartucho calibre 22 y un frasco con restos de sustancia ilícita.

Asimismo, se incautó una suma de 129.500 pesos en efectivo, presuntamente vinculados a la actividad ilegal.

En el lugar se encontraba un hombre de 28 años, domiciliado en barrio Jardín de Fraile Pintado, quien quedó a disposición de la Justicia en el marco de la causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.