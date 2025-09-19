Jujuy al d\u00eda \u00ae - El hecho se registr\u00f3 en horas de la noche del mi\u00e9rcoles en inmediaciones de calle Yuto y Arrayanal, de Alto Comedero, en la capital juje\u00f1a, donde un joven result\u00f3 herido tras una discusi\u00f3n con su pareja. Fuentes consultadas por nuestro medio indicaron que la v\u00edctima, un joven de 22 a\u00f1os, relat\u00f3 que se encontraba discutiendo con su pareja, una muchacha de 26 a\u00f1os, cuando la mujer esgrimi\u00f3 un arma blanca y lo atac\u00f3, provoc\u00e1ndole heridas en diferentes partes del cuerpo. Personal policial y del SAME acudieron de inmediato al lugar, donde asistieron al joven y lo trasladaron al Hospital Snopek para recibir atenci\u00f3n m\u00e9dica de urgencia. El herido permaneci\u00f3 internado en observaci\u00f3n en dicho hospital, en tanto que la agresora fue se\u00f1alada como protagonista del hecho y qued\u00f3 sujeta a la investigaci\u00f3n judicial correspondiente.