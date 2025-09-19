El abuelo llevaba varios d\u00edas muerto Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Un hombre de 82 a\u00f1os fue encontrado sin vida en avanzado estado de descomposici\u00f3n dentro de su vivienda ubicada en el paraje Chucalezna, localidad de Uqu\u00eda, departamento de Humahuaca. El hallazgo ocurri\u00f3 el mi\u00e9rcoles 17 de septiembre, cuando dos personas que arriendan el terreno del fallecido se acercaron a su domicilio tras varios d\u00edas sin tener noticias suyas. Al llegar, advirtieron un fuerte olor nauseabundo proveniente de la habitaci\u00f3n en la que resid\u00eda, por lo que dieron aviso inmediato a la Polic\u00eda del destacamento de Uqu\u00eda. Con la intervenci\u00f3n de personal policial, criminal\u00edstica, bomberos y SAME, se procedi\u00f3 a ingresar al inmueble, ubicado sobre ruta nacional N\u00b0 9. En el interior, sobre una cama, se encontraba el cuerpo sin vida de un hombre mayor de edad, identificado m\u00e1s tarde como el propietario de 82 a\u00f1os. De acuerdo con el examen cadav\u00e9rico realizado la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio no traum\u00e1tico. No se detectaron signos de violencia ni de desorden en la vivienda. Tras las pericias correspondientes, el cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital de Humahuaca y posteriormente entregado a sus familiares para su inhumaci\u00f3n.