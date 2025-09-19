Jujuy al d\u00eda \u00ae - Con el compromiso de defender y proteger los derechos de la infancia y las adolescencias, promoviendo una participaci\u00f3n activa y fortaleciendo la cooperaci\u00f3n interinstitucional, el Poder Judicial de Jujuy cre\u00f3, mediante Acordada 80\/2025, la Oficina de Ni\u00f1os, Ni\u00f1as y Adolescentes (ONNA), que depender\u00e1 en forma directa del Presidente de la Suprema Corte de Justicia. La Oficina, primera en su tipo en la Justicia del pa\u00eds, ser\u00e1 presentada y puesta en funcionamiento en un acto institucional que se llevar\u00e1 a cabo el pr\u00f3ximo martes 23 de septiembre, a las 10.00 horas, en el Sal\u00f3n \u00c9xodo Juje\u00f1o del Cabildo de Jujuy, con la participaci\u00f3n de las m\u00e1s altas autoridades provinciales, de la Defensor\u00eda de Ni\u00f1os, Ni\u00f1as y Adolescentes de la Naci\u00f3n y de UNICEF en Argentina. Entre las funciones que le fueron asignadas, la ONNA coordinar\u00e1, integrar\u00e1 y potenciar\u00e1 las diversas acciones que la Suprema Corte de Justicia ya lleva a cabo en materia de infancias y adolescencias, siendo el primer espacio que se avoque exclusivamente en protecci\u00f3n de derechos de este grupo en la \u00f3rbita de la justicia. Adem\u00e1s, se ocupar\u00e1 de la comunicaci\u00f3n entre los poderes del Estado y con organizaciones especializadas, realizar\u00e1 registros y estad\u00edsticas que permitan arribar a diagn\u00f3sticos situacionales y conclusiones interinstitucionales de la realidad de los derechos y garant\u00edas de los derechos de las infancias y las adolescencias a fin de reconocer los incumplimientos, las fragilidades y los progresos. Del mismo modo, la ONNA elaborar\u00e1 informes peri\u00f3dicos que sean requeridos para el cumplimiento que los compromisos internacionales exigen; se encargar\u00e1 de la articulaci\u00f3n y comunicaci\u00f3n con otras instituciones con id\u00e9nticas funciones en otras jurisdicciones para intercambiar informaci\u00f3n. De esta manera, el nuevo espacio impulsar\u00e1 un proceso de incorporaci\u00f3n de las perspectivas de infancia y adolescencia en los operadores de justicia, tanto en el ejercicio de la prestaci\u00f3n del servicio como en todos los \u00e1mbitos donde ellos se desarrollen. En el mismo sentido, la ONNA se ocupar\u00e1 de la coordinaci\u00f3n y gesti\u00f3n de capacitaciones junto a los restantes poderes del Estado y organismos especializados a fin de instruir y sensibilizar a los operadores de la justicia en tem\u00e1ticas vinculadas a ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes y favorecer a la correcta implementaci\u00f3n de las mandas judiciales que les afecten. As\u00ed tambi\u00e9n, realizar\u00e1 el monitoreo de la actividad jurisdiccional vinculada a ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes; atender\u00e1 las posibles necesidades y las deficiencias detectadas en el organismo judicial a fin de asegurar se ajuste adecuadamente a las exigencias normativas vigentes. Finalmente, la elaboraci\u00f3n y\/o observaci\u00f3n de Protocolos de Actuaci\u00f3n en el abordaje de Ni\u00f1os Ni\u00f1as y Adolescentes tambi\u00e9n estar\u00e1n a cargo de la Oficina, y participar\u00e1 de proyectos de ley y\/o Acordadas concernientes a tem\u00e1ticas que apliquen a las infancias y las adolescencias. En este marco, la Suprema Corte de Justicia asumi\u00f3 la responsabilidad de incorporar de manera plena los est\u00e1ndares internacionales de derechos de la infancia y la adolescencia en su gesti\u00f3n, asegurando que todas las pol\u00edticas y procedimientos internos reflejen una perspectiva en consonancia a los est\u00e1ndares normativos.