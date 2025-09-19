Jujuy: durante meses le robaron un total de 7 millones de pesos y sospecha de sus familiares

Jujuy al día ® – Una vecina de San Pedro de Jujuy denunció que le sustrajeron de su casa todos sus ahorros, siendo un total de 7 millones de pesos, y señaló como sospechosos a miembros de su familia.

Según fuentes consultadas por nuestro medio, la denunciante manifestó que su hija, junto a su pareja, se aprovecharon de su confianza y durante varios meses se habrían sacado dinero en efectivo que ella guardaba en su vivienda.

Explicó que el monto total sustraído asciende a siete millones de pesos, dinero que tenía guardado en cajas de zapatos dentro de una habitación de la casa y que provenía de años de ahorro personal.

La damnificada tomó conocimiento del faltante tras notar inconsistencias en el dinero guardado, lo que la llevó a sospechar y finalmente confirmar la situación.

El hecho es investigado por la Policía.