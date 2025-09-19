Jujuy al d\u00eda \u00ae - Un hombre que conduc\u00eda bajo los efectos del alcohol, choc\u00f3 contra un poste provocando que el mismo caiga sobre un menor de 8 meses de edad caus\u00e1ndole lesiones grav\u00edsimas, fue condenado a tres a\u00f1os y seis meses de prisi\u00f3n efectiva, inhabilitaci\u00f3n absoluta por igual t\u00e9rmino y cuatro a\u00f1os de inhabilitaci\u00f3n especial para conducir veh\u00edculos. Se trata de Cristian Norberto Aiza, quien fue sentenciado, detenido inmediatamente y trasladado el Servicio Penitenciario, por ser autor penalmente responsable del delito de \u201cLesiones culposas grav\u00edsimas en accidente de tr\u00e1nsito agravado por la conducci\u00f3n bajo los efectos del alcohol\u201d, ocurrido en el barrio Mariano Moreno de San Salvador de Jujuy. La sentencia fue emitida el pasado 17 de septiembre, en la Sala de Audiencias de la Oficina de Gesti\u00f3n Judicial, por el Tribunal Unipersonal de Juicio a cargo de la jueza penal Dra. Ana Carolina P\u00e9rez Rojas; con la asistencia del actuario Dr. Ricardo Grisetti. Adem\u00e1s, la jueza orden\u00f3 que, una vez firme y consentida la sentencia, se informe su resoluci\u00f3n a la Direcci\u00f3n del Sistema Nacional de Antecedentes de Tr\u00e1nsito, de la Direcci\u00f3n Nacional de Licencia de Conducir y Antecedentes de Tr\u00e1nsito a cargo del Registro Nacional de Antecedentes de Tr\u00e1nsito. Hechos Seg\u00fan la requisitoria de la Fiscal\u00eda, Cristian Norberto Aiza fue sometido a juicio acusado por el hecho ocurrido el 30 de octubre de 2022, a horas 17:00 aproximadamente, cuando conduc\u00eda un veh\u00edculo en estado de ebriedad, determinado por Alcotest con un resultado de 1.20 g\/l, por calle Yacoraite esquina Col\u00f3n del barrio Mariano Moreno de San Salvador de Jujuy. En esa circunstancia, Aiza, tras chocar contra un poste ubicado en la v\u00eda p\u00fablica, provoc\u00f3 que el mismo caiga sobre un ni\u00f1o de ocho meses de edad ocasion\u00e1ndole un traumatismo abierto de cr\u00e1neo de tipo grave, conforme informe m\u00e9dico. Las partes en el juicio Como representante del Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n estuvo presente el Dr. Diego Cusell, mientras que el Dr. Esteban Nicol\u00e1s Corte se desempe\u00f1\u00f3 como querellante particular y el Dr. Jos\u00e9 Fern\u00e1ndez Canavire como abogado defensor del acusado Aiza. La sentencia en su totalidad y sus fundamentos ser\u00e1n registrados el d\u00eda h\u00e1bil siguiente al vencimiento del t\u00e9rmino legal pertinente, en el Sistema de Gesti\u00f3n Judicial; a partir de lo cual las partes podr\u00e1n recurrir la misma ante una instancia superior a la de juicio.