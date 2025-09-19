Jujuy al d\u00eda \u00ae - Mar\u00eda In\u00e9s Zigar\u00e1n, Mario Pizarro y Malena Amerise, candidatos a diputados nacionales por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, participaron de sendos encuentros con dirigencia y cuadros militantes de los distritos sur y oeste de San Salvador de Jujuy, en cuyo marco abordaron diversos temas vinculados con el proceso electoral en marcha y la actualidad pol\u00edtica del pa\u00eds, entre ellos la ca\u00edda de los vetos a las leyes de financiamiento universitario y la emergencia pedi\u00e1trica. Al t\u00e9rmino del encuentro, Zigar\u00e1n destac\u00f3 que, frente al rechazo al veto de este mi\u00e9rcoles, "Milei volvi\u00f3 a tener una enorme derrota" y analiz\u00f3 que "esto es un hito m\u00e1s en el proceso de declive y p\u00e9rdida de capital pol\u00edtico de La Libertad Avanza". Continu\u00f3 se\u00f1alando, que "se instal\u00f3 la sensaci\u00f3n de que el presidente no solo no interpret\u00f3 los resultados de las \u00faltimas siete u ocho elecciones que viene perdiendo, sino que no entiende el clamor argentino que sali\u00f3 a las calles a defender los derechos de la salud y la educaci\u00f3n p\u00fablica". "El pueblo no est\u00e1 dispuesto a retroceder ni un solo paso en los derechos que hacen a la dignidad de las personas. Los juje\u00f1os y capitalinos, as\u00ed lo demuestran", advirti\u00f3 Zigar\u00e1n, quien agradeci\u00f3 el permanente apoyo de la militancia del frente Jujuy Crece en Provincias Unidas.Por \u00faltimo, consider\u00f3 que "es momento de gobernar y gestionar para todo el pa\u00eds, en un escenario de confraternidad pol\u00edtica y una democracia que incluya la posibilidad del di\u00e1logo".