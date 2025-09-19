Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El Ministerio de Educaci\u00f3n de la provincia, a trav\u00e9s de sus redes sociales inform\u00f3 que los d\u00edas jueves 25 y viernes 26 de septiembre habr\u00e1 asueto escolar en todos los niveles educativos, en el marco de la 74\u00b0 Edici\u00f3n de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025). La medida, dispuesta a trav\u00e9s de una Resoluci\u00f3n oficial, tiene como objetivo facilitar la participaci\u00f3n de estudiantes, docentes y familias en las actividades de cierre de la tradicional celebraci\u00f3n, que se desarrolla en San Salvador de Jujuy desde el 17 hasta el 27 de septiembre. Durante esos d\u00edas se llevar\u00e1n a cabo los desfiles, espect\u00e1culos y la elecci\u00f3n de la Representante Nacional de los Estudiantes, uno de los momentos m\u00e1s destacados de la FNE.