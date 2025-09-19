Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Secretario Ejecutivo de la Agencia Provincial del Corredor Bioce\u00e1nico de Capricornio, Alejandro Marenco, mantuvo un encuentro con alumnos y docentes del Profesorado de Portugu\u00e9s del IES N\u00b04, con el objetivo de articular acciones conjuntas de cara a las actividades previstas en el VII Foro del Corredor, que se desarrollar\u00e1 en la provincia de Jujuy los d\u00edas 8, 9 y 10 de octubre. Durante la reuni\u00f3n se acord\u00f3 que los estudiantes tendr\u00e1n una participaci\u00f3n activa en el evento, desempe\u00f1\u00e1ndose como int\u00e9rpretes y traductores en las distintas instancias del Foro, que reunir\u00e1 a autoridades, especialistas y representantes de Argentina, Brasil, Paraguay y Chile. Esta tarea no solo permitir\u00e1 fortalecer las capacidades acad\u00e9micas de los futuros docentes, sino que tambi\u00e9n contribuir\u00e1 a garantizar una comunicaci\u00f3n fluida entre los pa\u00edses participantes, consolidando el car\u00e1cter integrador de la iniciativa. Se subray\u00f3 la importancia del trabajo colaborativo entre el Gobierno de la Provincia, las instituciones educativas y la comunidad acad\u00e9mica, en particular en lo vinculado a la ense\u00f1anza de idiomas como herramienta estrat\u00e9gica para la integraci\u00f3n regional. En este marco, el Ministerio de Educaci\u00f3n cumple un rol central como actor clave. El Corredor Bioce\u00e1nico de Capricornio constituye una iniciativa estrat\u00e9gica que conecta el norte argentino con los puertos del norte de Chile, potenciando las oportunidades de comercio exterior, turismo y cooperaci\u00f3n cultural entre los pa\u00edses de la regi\u00f3n. La participaci\u00f3n de los estudiantes y docentes del IES en el VII Foro refleja el compromiso de la Provincia por promover una inclusi\u00f3n activa de la juventud y del sistema educativo en el desaf\u00edo de proyectar a Jujuy en la escena regional e internacional.