Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Cabildo Hist\u00f3rico de San Salvador de Jujuy se visti\u00f3 de gala este jueves 18 de septiembre para conmemorar los 215 a\u00f1os de la Independencia de Chile, en una celebraci\u00f3n que cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de la colectividad chilena residente en la provincia y diversas comunidades que habitan el territorio juje\u00f1o. La ceremonia, que se desarroll\u00f3 entre las 10:00 y 12:00 horas en el emblem\u00e1tico Sal\u00f3n \u00c9xodo, fue presidida por el Secretario de Turismo de Jujuy, Diego Valdecantos, quien destac\u00f3 la importancia del evento para fortalecer los lazos binacionales y la integraci\u00f3n cultural. "Estamos ac\u00e1 en la celebraci\u00f3n junto a la colectividad chilena de los 215 a\u00f1os de lo que es la independencia, algo muy importante para todos los pa\u00edses, la libertad de los pa\u00edses y la democracia", expres\u00f3 Valdecantos durante el acto protocolar. El funcionario provincial subray\u00f3 que esta conmemoraci\u00f3n se enmarca en la pol\u00edtica de hacer de El Cabildo "un lugar de encuentro, no solo para los juje\u00f1os, sino para todos los turistas que nos visitan y para aquellas colectividades que habitan nuestro territorio". La celebraci\u00f3n incluy\u00f3 elementos tradicionales de la cultura chilena y cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de representantes de otras comunidades extranjeras, evidenciando el car\u00e1cter multicultural de la provincia de Jujuy y su compromiso con la integraci\u00f3n regional.El evento se suma a las diversas actividades culturales que el Cabildo de Jujuy organiza durante el a\u00f1o para promover el di\u00e1logo intercultural y fortalecer los v\u00ednculos con los pa\u00edses hermanos, especialmente aquellos que comparten historia y tradiciones con Argentina. La independencia de Chile, proclamada el 18 de septiembre de 1810, marca un hito fundamental en la historia sudamericana y su conmemoraci\u00f3n en territorio juje\u00f1o reafirma los lazos fraternos entre ambas naciones, separadas por la Cordillera de los Andes pero unidas por una historia com\u00fan de lucha por la libertad y la democracia.