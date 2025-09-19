Jujuy al d\u00eda \u00ae - Se informa que a partir de hoy, viernes 19 de septiembre, se llevar\u00e1 adelante un corte total de tr\u00e1nsito en la calle C. Antonio Paleari, en el tramo comprendido entre Las Espuelas y La Herradura, en el barrio Bajo La Vi\u00f1a. La medida responde a las obras de pavimentaci\u00f3n previstas en la zona y se extender\u00e1 por un lapso aproximado de 30 d\u00edas. Durante este per\u00edodo, las arterias Las Espuelas, Hern\u00e1n Su\u00e1rez y La Herradura permanecer\u00e1n habilitadas para la circulaci\u00f3n, funcionando como v\u00edas alternativas. Desde el \u00e1rea se solicit\u00f3 a los conductores y vecinos circular con precauci\u00f3n, respetar la carteler\u00eda instalada y atender las indicaciones del personal de tr\u00e1nsito que estar\u00e1 apostado en el sector.