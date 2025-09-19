El Servicio Meteorol\u00f3gico Nacional anticipa que este viernes 19 de septiembre, la temperatura rondar\u00e1 entre 15 y 33 grados Jujuy al d\u00eda \u00ae - El pron\u00f3stico del tiempo para Jujuy, indica que hoy 19 de septiembre el cielo estar\u00e1 parcialmente nublado por la ma\u00f1ana y la temperatura rondar\u00e1 entre 16 grados. De acuerdo al parte del Servicio Meteorol\u00f3gico Nacional, el clima en Jujuy se presentar\u00eda sin lluvias, y los vientos del norte correr\u00e1n a una velocidad de entre 13 y 22 kil\u00f3metros por hora. La humedad ser\u00eda del 45 por ciento, y la visibilidad ser\u00eda buena. El sol sale a las 07:15 y se pone a las 19:16. Pron\u00f3stico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche El parte del servicio meteorol\u00f3gico prev\u00e9 que para despu\u00e9s del mediod\u00eda el cielo estar\u00e1 parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendr\u00e1n velocidades estimadas entre 13 y 22 km\/h. La temperatura pronosticada ser\u00eda de 33 grados. A la noche, el clima rondar\u00e1 los 23 grados, mientras que los vientos ser\u00e1n del norte a una velocidad de 13 y 22 kil\u00f3metros por hora. La probabilidad de lluvia estar\u00eda en el orden del por ciento para esta franja del d\u00eda. Recomendaciones: qu\u00e9 hacer cuando hace calor Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura m\u00e1xima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorol\u00f3gico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima: Tomar mucha agua durante todo el d\u00eda y consumir alimentos frescos como frutas y verduras. Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros. Protegerse del sol. Prestar atenci\u00f3n a lactantes, ni\u00f1os y adultos mayores, puesto que son m\u00e1s vulnerables ante las altas temperaturas.