    viernes, septiembre 19

    Anuncian cortes de energía por tareas de mantenimiento en San Pedro

    Jujuy al día ® – Informamos que, con el objeto de elevar la calidad de nuestro servicio, se realizarán tareas de mantenimiento y renovación en las instalaciones de nuestro sistema.

    Con este fin, será necesario efectuar una interrupción programada en las siguientes zonas y horarios:

    LUNES 22/09/2025

    SAN PEDRO: B° San Jose, B° La Merced, B° Juan Pablo II, B° Bernachi (entre calles Ovejero, Claverie, Opulencia, Undiano) y zonas aledañas.

    Horario: 08:00 a 13:00Hs. aproximadamente.

    Agradecemos tomar las precauciones necesarias durante la duración de dicha interrupción a fin de evitar mayores inconvenientes.

    Por consultas y/o requerimientos te recordamos nuestros canales oficiales de contacto disponibles las 24hs. A través de este link: https://linktr.ee/ejesa

