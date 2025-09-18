Entre otros temas, se destac\u00f3 el tratamiento de un proyecto de resoluci\u00f3n para la creaci\u00f3n de la Red Federal de Becas Jujuy al d\u00eda \u00ae - La ministra de Educaci\u00f3n de Jujuy, Miriam Serrano, particip\u00f3 este 16 de septiembre en la 145\u00b0 Asamblea del Consejo Federal de Educaci\u00f3n (CFE), acompa\u00f1ada por la secretaria de Gesti\u00f3n Educativa, Alicia Zamora. La reuni\u00f3n se realiz\u00f3 de manera virtual y cont\u00f3 con la presencia de representantes de todas las jurisdicciones del pa\u00eds. Durante la jornada se abord\u00f3 una amplia agenda de temas, entre los que se destac\u00f3 el tratamiento de un proyecto de resoluci\u00f3n para la creaci\u00f3n de la Red Federal de Becas, orientada a garantizar mayores oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo. Asimismo, se trabaj\u00f3 sobre las pautas federales para el mejoramiento de la ense\u00f1anza, el aprendizaje y las trayectorias escolares en los niveles Inicial y Primario, y en distintas modalidades educativas. Durante la asamblea se present\u00f3 el informe \u201cEducation at a Glance 2025\u201d (\u201cLa Educaci\u00f3n en un vistazo 2025\u201d), elaborado por la OCDE, que ofrece un panorama exhaustivo sobre la estructura, financiamiento y rendimiento de los sistemas educativos a nivel internacional. El reporte incluye indicadores sobre la calidad de las instituciones, el impacto del aprendizaje, el acceso y la participaci\u00f3n en la educaci\u00f3n, as\u00ed como la inversi\u00f3n de los pa\u00edses en este sector.Tambi\u00e9n se presentaron avances del Relevamiento Nacional de Personal Educativo, a cargo de la Subsecretar\u00eda de Informaci\u00f3n y Evaluaci\u00f3n Educativa, y del Programa Escuelas Secundarias Innovadoras Argentinas, impulsado por la Subsecretar\u00eda de Pol\u00edticas e Innovaci\u00f3n Educativa. Finalmente, la Secretar\u00eda General del CFE expuso el estado de situaci\u00f3n del Programa \u201cHacia la universalizaci\u00f3n de la jornada extendida o completa\u201d, que busca ampliar el tiempo escolar en todo el pa\u00eds.La participaci\u00f3n de la ministra Serrano reafirma el compromiso de la provincia de Jujuy con el trabajo federal y el dise\u00f1o de pol\u00edticas educativas conjuntas orientadas a mejorar la calidad y la equidad en el sistema educativo argentino.