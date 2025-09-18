Jujuy al d\u00eda \u00ae - El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, puso en funcionamiento un nuevo Centro de Monitoreo Mixto que reforzar\u00e1 la seguridad en San Pedro de Jujuy. Con una inversi\u00f3n aproximada de $150.000.000 por parte del Gobierno de la Provincia, el proyecto se gestion\u00f3 conjuntamente por el Ministerio de Seguridad, Polic\u00eda de la Provincia y la Municipalidad de San Pedro. Estuvieron presentes, el secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro; el jefe de Polic\u00eda, Milton S\u00e1nchez; el intendente de San Pedro, Julio Bravo; autoridades del Poder Judicial, la diputada Gisel Bravo, fiscales, funcionarios del municipio local y personal de la Unidad Regional N\u00b0 2. El nuevo Centro de Monitoreo Mixo est\u00e1 situado en el sector de El Bordo del barrio Ej\u00e9rcito del Norte de la localidad del ramal. En la oportunidad, el gobernador indic\u00f3 que el Centro cuenta con 100 c\u00e1maras instaladas en la v\u00eda p\u00fablica, a fin de mejorar la prevenci\u00f3n mediante la videovigilancia y as\u00ed dar respuesta inmediata a los vecinos de San Pedro. Sobre el financiamiento del proyecto, afirm\u00f3 que \u201cera una de las obras que el gobierno nacional hab\u00eda dejado sin terminar, as\u00ed que la hemos tomado con el municipio, porque es un servicio importante para la ciudad en materia de prevenci\u00f3n y resoluci\u00f3n de los delitos o conflictos\u201d.Asimismo, subray\u00f3 que ya se invirti\u00f3 en una compra importante de 1.000 c\u00e1maras. \u201cLas vamos a instalar, as\u00ed como en San Pedro, en otras ciudades de la provincia. Queremos que los vecinos vivan tranquilos y seguros, por eso vamos a seguir invirtiendo no tan solo en seguridad, tambi\u00e9n en salud y educaci\u00f3n p\u00fablica\u201d, concluy\u00f3.M\u00e1s tecnolog\u00eda para seguridad. A su turno, Pulleiro destac\u00f3 que es el primer centro de monitoreo en la zona del Ramal y que el objetivo es seguir ampliando el sistema de videovigilancia en La Quebrada y otras localidades del interior.\u201cEsto es parte del Plan Jujuy Digital y Seguro, una pol\u00edtica de Estado del gobernador que viene invirtiendo mucho en todas las \u00e1reas de seguridad\u201d, sostuvo. Coment\u00f3 que la idea es dotar de m\u00e1s c\u00e1maras de alta tecnolog\u00eda en los principales accesos a todas localidades.\u201cSe dispuso adem\u00e1s la compra de m\u00f3viles, camionetas, motos y protecci\u00f3n para renovar los recursos de la Polic\u00eda para una mejor prestaci\u00f3n del servicio\u201d, finaliz\u00f3.Prevenir delitos y mejorar la convivencia. Por su parte, Bravo dijo que \u201cse marca un hito de otra forma de convivencia en la ciudad, porque el centro de monitoreo no solo servir\u00e1 en materia de seguridad, sino para sancionar a quienes no cumplan con las normas del municipio, en cuanto a sacar la basura, tirar escombros, prestaci\u00f3n del servicio, entre otros problemas porque la idea es tambi\u00e9n mejorar el estilo de vida\u201d.Tambi\u00e9n explic\u00f3 que \u201cla intenci\u00f3n es sumar m\u00e1s c\u00e1maras a fin de a\u00f1o para seguir reforzando este centro y garantizando seguridad a los vecinos\u201d.