Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 La jornada intergeneracional del Programa \u201cEmbajadoras de mis Derechos\u201d se realiz\u00f3 en la capital juje\u00f1a. El Ministerio de Desarrollo Humano, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Ni\u00f1ez, Adolescencia y Familia, llev\u00f3 adelante una jornada de integraci\u00f3n en el marco del Programa \u201cEmbajadoras de mis Derechos\u201d, con la participaci\u00f3n de j\u00f3venes representantes de los colegios de Monterrico. La actividad se desarroll\u00f3 en el Centro de D\u00eda "Virgen del Valle", donde las estudiantes fueron recibidas por personas mayores concurrentes y el personal de la instituci\u00f3n. Este encuentro puso en valor la intergeneracionalidad, promoviendo el respeto mutuo y la transmisi\u00f3n de saberes entre generaciones. En la ocasi\u00f3n, junto al profesor Pablo Vel\u00e1zquez de la Direcci\u00f3n General de Personas Mayores, se comparti\u00f3 un repertorio musical, mientras que el grupo folcl\u00f3rico La Cosecha sum\u00f3 su participaci\u00f3n art\u00edstica para enriquecer la jornada. Posteriormente, las representantes realizaron un recorrido cultural por espacios emblem\u00e1ticos de San Salvador de Jujuy. La visita incluy\u00f3 el hist\u00f3rico Cabildo, donde conocieron detalles de la historia provincial, y culmin\u00f3 en la Casa de Gobierno, con un recorrido por el Sal\u00f3n Blanco y el Sal\u00f3n de la Bandera.