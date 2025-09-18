Tras un intenso operativo lograron recuperarla en un operativo realizado en calles Brasil y Salta Jujuy al d\u00eda \u00ae - La Brigada de Investigaciones Oeste de San Juan, en colaboraci\u00f3n con la Direcci\u00f3n General de Investigaciones de la Provincia de Jujuy, logr\u00f3 recuperar un motoveh\u00edculo que hab\u00eda sido denunciado por estafa en aquella provincia del norte argentino. Se trata de una Corven Triax de 150 cc, que contaba con pedido de secuestro emitido por la Delegaci\u00f3n Fiscal de Investigaciones Complejas y la Fiscal\u00eda Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas de Jujuy. Tras realizar tareas de vigilancia en la capital sanjuanina, efectivos policiales interceptaron el rodado en la intersecci\u00f3n de las calles Brasil y Salta. El veh\u00edculo fue secuestrado y trasladado a la Brigada de Investigaciones Oeste, donde qued\u00f3 a disposici\u00f3n de la Justicia. Desde la fuerza destacaron que este operativo es el resultado del trabajo articulado entre las polic\u00edas de Jujuy y San Juan, lo que permiti\u00f3 recuperar la moto y avanzar en la investigaci\u00f3n del hecho delictivo.