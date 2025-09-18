Ordenamiento Territorial presentar\u00e1 nuevos canales para comunicaci\u00f3n y tr\u00e1mites ciudadanos, principalmente para la actualizaci\u00f3n de datos del Registro \u00danico. Jujuy al d\u00eda \u00ae - La Secretar\u00eda de Ordenamiento Territorial y H\u00e1bitat (SECOTyH), perteneciente al Ministerio de Infraestructura, Servicios P\u00fablicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), actualizar\u00e1 la base de datos de su Registro \u00danico con la incorporaci\u00f3n de nuevos canales de comunicaci\u00f3n para la ciudadan\u00eda. Eduardo Caz\u00f3n, secretario de Ordenamiento Territorial y H\u00e1bitat, anunci\u00f3 que \u201cen los pr\u00f3ximos d\u00edas vamos a presentar el chatbot de la SECOTyH como parte de un proceso de modernizaci\u00f3n y actualizaci\u00f3n de nuestro Registro \u00danico \u201d. \u201cSe trata de un proyecto que venimos trabajando desde hace un tiempo y que pronto vamos a materializar con gran satisfacci\u00f3n con la pr\u00f3xima presentaci\u00f3n del chatbot\u201d; \u201cadem\u00e1s de renovar, actualizar datos e informaci\u00f3n referidos a situaci\u00f3n dominial en el Registro \u00danico, buscamos optimizar la comunicaci\u00f3n entre la Secretar\u00eda y la ciudadan\u00eda y facilitar informaci\u00f3n\u201d, agreg\u00f3 el funcionario. As\u00ed, adem\u00e1s del acceso a la actualizaci\u00f3n de datos en el Registro \u00danico, el nuevo canal estar\u00e1 disponible para brindar informaci\u00f3n sobre tr\u00e1mites que actualmente se realizan de manera presencial, como renuncia a un lote fiscal, cambio de titularidad y\/o exclusi\u00f3n de jefe o c\u00f3nyuge, emisi\u00f3n y renovaci\u00f3n de documentaci\u00f3n de adjudicaci\u00f3n (tenencia precaria o certificado), entre otros.Las familias podr\u00e1n acceder a la actualizaci\u00f3n e informaci\u00f3n de la Secretar\u00eda a trav\u00e9s del chatbot tras el anuncio de la puesta en funcionamiento, que ser\u00e1 en las siguientes semanas de este mes, y tambi\u00e9n por la p\u00e1gina www.secotyh.jujuy.gob.ar Registro \u00danico, modernizado La SECOTyH cuenta con un Registro \u00danico de situaci\u00f3n habitacional de familias de toda la provincia. En este sentido, Caz\u00f3n destac\u00f3 que \u201ces la \u00fanica referencia oficial por la que se rige el Estado Provincial, y es una herramienta indispensable\u201d.Sobre lo anterior, destac\u00f3 que \u201crecurrimos diariamente a esa base de datos, y, m\u00e1s all\u00e1 del trabajo en territorio que realizamos, consideramos que es clave que las familias accedan a actualizar sus datos\u201d. El secretario valor\u00f3 que \u201cel chatbot que implementaremos tiene una particularidad muy innovadora, y es la utilizaci\u00f3n de inteligencia artificial propia, desarrollada en la Secretar\u00eda\u201d. Asimismo, explic\u00f3 que el uso de IA \u201cpermitir\u00e1 analizar de manera integral la situaci\u00f3n habitacional de cada familia, detectar necesidades, cruzar informaci\u00f3n y desde all\u00ed planificar soluciones de manera precisa y \u00e1gil\u201d.