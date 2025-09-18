Jujuy al d\u00eda \u00ae - En el sal\u00f3n Marcos Paz de la Legislatura de Jujuy y con la presencia los diputados provinciales Adriano Morone, Mar\u00eda Uriondo y Omar Guti\u00e9rrez, se realiz\u00f3 el acto para conmemorar los 90 a\u00f1os de vida de la instituci\u00f3n que fuera fundada con la intenci\u00f3n de apoyar a la comunidad y que se convirti\u00f3 en una base esencial para crear un tejido social m\u00e1s unido y justo. El acto estuvo presidido por el diputado Adriano Morone que acompa\u00f1\u00f3 a las autoridades rotarias, la presidenta Emma Cerpa y el gobernador del distrito Leonardo Mangoldt. Y cont\u00f3 con la presencia de concejales capitalinos, y del jefe de Gabinete de la Municipalidad de la ciudad, Gustavo Muro. La entidad fue creada hace 90 a\u00f1os para promover el servicio, la integridad y la paz internacional a trav\u00e9s de actividades de servicio comunitario, campa\u00f1as de salud y otras causas sociales. Al respecto el diputado Provincial Omar Gutierrez destac\u00f3 el trabajo solidario que lleva adelante el Rotary "una entidad que siempre ha sido muy emp\u00e1tica, y que nosotros siempre tratamos de apoyar", y resalt\u00f3 la iniciativa de la creaci\u00f3n de un banco de leche materna "pensamos que es el camino de llegar hacia la gente". Guti\u00e9rrez afirm\u00f3 convencido que m\u00e1s instituciones como el Rotary hacen falta "las organizaciones de la sociedad civil son protagonistas de la vida de nuestra sociedad, y que es importante siempre tener en cuenta su trabajo y apoyarlos". El Rotary International tiene 120 a\u00f1os de presencia en el mundo, y hace 90 que est\u00e1 ac\u00e1, dijo su presidenta Emma Cerpa, llevando adelante un trabajo solidario y comprometido con la transformaci\u00f3n social "es todo un honor servir a nuestra sociedad, es un trabajo incansable, un voluntariado", en el que ponen sus trabajos, tiempo y esfuerzo al servicio de los dem\u00e1s. Cerpa brind\u00f3 detalles del proyecto Banco de Leche Materna "queremos poner el pasteurizador en el Hospital Materno Infantil, en donde la tasa de mortalidad de los chicos prematuros con alto riesgo, es muy alta", y explic\u00f3 que el proyecto es muy ambicioso, con un costo aproximado de "47 mil d\u00f3lares, y estamos buscando los recursos para poder hacerlo. Y estamos cada vez m\u00e1s cerquita". En este sentido, coment\u00f3 que se realiz\u00f3 un evento en el teatro Mitre para recaudar fondos y "para la concientizaci\u00f3n de esta necesidad y trabajar con esto para poder sacarlo en un a\u00f1o aproximadamente", dijo esperanzada. Y anticip\u00f3 que esta tarde se tiene prevista una reuni\u00f3n con el gobernador de la Provincia "para poder ahondar en este proyecto de banco de leche humana". La titular del club rotario inform\u00f3 adem\u00e1s que "tambi\u00e9n estamos trabajando a pleno con los chicos de intercambio y actualmente hay ocho chicos de intercambio".Para finalizar Emma Cerpa detall\u00f3 que tambi\u00e9n est\u00e1 la procesadora de leche de soja, destileras, panader\u00edas entre otros proyectos en marcha.