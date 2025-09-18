El movimiento se produjo tras los m\u00e1ximos alcanzados a comienzos de septiembre, en la previa de las elecciones de Buenos Aires Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 En lo que va de septiembre, las tasas de inter\u00e9s que se utilizan como referencia para los plazos fijos mostraron una baja significativa. Seg\u00fan los datos publicados por el Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina (BCRA), el promedio de la Tasa Nominal Anual (TNA) Tamar (plazos fijos mayoristas) retrocedi\u00f3 de 67% el 2 de septiembre a 45,94% el 16 del mismo mes. Se trata de una ca\u00edda de m\u00e1s de 21 puntos porcentuales en apenas dos semanas, que en t\u00e9rminos de Tasa Efectiva Anual (TEA) represent\u00f3 un desplome de casi 35 puntos. La baja se observ\u00f3 en paralelo en la Badlar, la tasa de referencia que mide lo que pagan los bancos por dep\u00f3sitos a plazo mayores a un mill\u00f3n de pesos. En este caso, el retroceso fue m\u00e1s moderado, pero igualmente relevante: pas\u00f3 de 58,19% en la primera semana del mes a 44,63% en la segunda, con una reducci\u00f3n de m\u00e1s de 13,5 puntos porcentuales. La TEA asociada a ese rendimiento descendi\u00f3 de 76,39% a 54,92% en el mismo per\u00edodo. Estas cifras marcan un quiebre respecto de la tendencia que ven\u00edan mostrando las tasas durante agosto y los primeros d\u00edas de septiembre, cuando hab\u00edan registrado aumentos en el marco de la incertidumbre electoral en la provincia de Buenos Aires. Una vez \u201cdescomprimida\u201d la presi\u00f3n tras esos comicios, el rendimiento de los dep\u00f3sitos a plazo comenz\u00f3 a ajustarse a la baja. El per\u00edodo de suba La serie difundida por el Banco Central muestra con claridad que las tasas hab\u00edan iniciado un camino ascendente en la segunda quincena de agosto. El 14 de ese mes, la Tamar se ubicaba en 49,94% y la Badlar en 44,38%. Apenas una semana despu\u00e9s, el 22 de agosto, ambas hab\u00edan subido a 59,25% y 53,81%, respectivamente. La tendencia continu\u00f3 en los d\u00edas siguientes. La decisi\u00f3n del Banco Central de acelerar la aspiradora de pesos a trav\u00e9s de un aumento adicional de 3,5 puntos porcentuales en los encajes bancarios provoc\u00f3 un nuevo aumento de las tasas de inter\u00e9s. Los bancos no solo volvieron a subir los rendimientos de los plazos fijos al p\u00fablico, superando en algunos casos niveles del 50%, sino que adem\u00e1s hubo importantes disputas para captar la liquidez de las empresas. El 28 de agosto, la Tamar ya alcanzaba 61,19% y la Badlar 55,38%. Finalmente, el 2 de septiembre se observ\u00f3 el valor m\u00e1s alto de la serie en ambos casos: 67% para la tasa de referencia del conjunto de los dep\u00f3sitos a plazo y 58,19% para la de grandes colocaciones bancarias. L\u00f3gicamente, el mismo recorrido se verific\u00f3 en la Tasa Efectiva Anual, que refleja el rendimiento de una inversi\u00f3n a un a\u00f1o con capitalizaci\u00f3n mensual. Entre mediados de agosto y principios de septiembre, la Tamar pas\u00f3 de 63,03% a 91,76%, mientras que la Badlar trep\u00f3 de 54,55% a 76,39%. Se trat\u00f3 de incrementos de casi 30 puntos en el caso de la tasa promedio del mercado y de m\u00e1s de 20 puntos en la que mide los dep\u00f3sitos mayoristas. Ese incremento coincidi\u00f3 con un per\u00edodo de mayor tensi\u00f3n financiera, vinculado a la previa de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Un septiembre con fuerte baja en las tasas Una vez finalizadas las elecciones, la tendencia se revirti\u00f3 con fuerza. El 8 de septiembre, la Tamar baj\u00f3 a 64,06%, mientras que la Badlar descendi\u00f3 a 55,25%. La semana siguiente, la reducci\u00f3n se acentu\u00f3: el 11 de septiembre, la tasa promedio del mercado se ubic\u00f3 en 59% y la de grandes dep\u00f3sitos en 53,63%. La ca\u00edda m\u00e1s brusca se registr\u00f3 el 16 de septiembre. Ese d\u00eda, la Tamar lleg\u00f3 a 45,94% y la Badlar a 44,63%, niveles que se traducen en una reducci\u00f3n de m\u00e1s de 21 puntos para la primera y de casi 14 puntos para la segunda respecto de los valores m\u00e1ximos alcanzados a principios de mes. En t\u00e9rminos de tasa efectiva anual, el desplome result\u00f3 todav\u00eda m\u00e1s notorio. La Tamar pas\u00f3 de 91,76% el 2 de septiembre a 56,89% el 16 del mismo mes, es decir, un retroceso de casi 35 puntos porcentuales en dos semanas. Por su parte, la Badlar baj\u00f3 de 76,39% a 54,92% en igual per\u00edodo, con una merma de m\u00e1s de 21 puntos. Las cifras oficiales dejan en evidencia que la baja se dio de manera generalizada en todo el sistema financiero. La reducci\u00f3n de las tasas coincidi\u00f3 con la descompresi\u00f3n de la presi\u00f3n por la incertidumbre electoral, lo que permiti\u00f3 a las entidades ajustar los rendimientos ofrecidos en plazos fijos. Los datos del Banco Central muestran que en lo que va de septiembre las tasas de referencia de los plazos fijos retrocedieron con fuerza, luego de un per\u00edodo de incrementos asociados al clima pol\u00edtico y financiero. La ca\u00edda de m\u00e1s de 13,5 puntos en la Badlar y de m\u00e1s de 21 puntos en la Tamar refleja un cambio sustancial en el panorama para los ahorristas. Qu\u00e9 son la tasa Tamar y Badlar El Banco Central publica diariamente la Tasa Mayorista de Argentina (Tamar), calculada en base a los dep\u00f3sitos concertados a plazo fijo de 1.000 millones de pesos o m\u00e1s, con vencimiento de 30 a 35 d\u00edas. A diferencia de otras tasas de interés de referencia, como la Badlar y la TM20, la característica de la Tamar consiste en que el monto mínimo de los depósitos elegibles para su cómputo se va actualizando anualmente. La Tamar incluye únicamente operaciones en pesos y se publica en seis series diarias: tres series de tasas de interés (bancos privados, bancos públicos, y total bancos) y tres series de montos operados (bancos privados, bancos públicos, y total bancos). Las tasas se calculan como promedios ponderados según la información que las entidades bancarias envían al BCRA. Por su parte, la Badlar, es la tasa de interés pagada por depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos, por el promedio de entidades financieras.