La Copa Pádel Jujuy se suma a “Tratame Bien”

Jujuy a día ® – La Copa Pádel “Jujuy Crece con el Deporte” adhiere al programa “Club Atlético Tratame Bien”, una iniciativa que promueve la erradicación de la violencia en el deporte y fomenta instituciones más inclusivas, respetuosas y comprometidas con la comunidad.

Este fin de semana, en el Rural Sport Center, estará presente el stand del programa “Club Atlético Tratame Bien” para brindar información y difundir su mensaje a todos los asistentes.

De esta manera, seguimos acompañando el crecimiento del pádel en la provincia, fortaleciendo valores y generando espacios deportivos sanos, en el marco de las políticas impulsadas por el Gobierno de Jujuy a través de la Secretaría de Deportes.