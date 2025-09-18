Jujuy: se busca a Rodrigo Javier Velez

Jujuy al día ® – El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC), informa que se busca a RODRIGO JAVIER VELEZ de 14 años.

Se encuentra desaparecido desde el 18/09/2025, la denuncia fue radicada el 18/09/2025, con domicilio en Alto Comedero – San salvador de Jujuy.

De contextura física delgada, tez trigueña, cabello lacio corto color negro, de 1,71 mts. de estatura.

Vestía uniforme del colegio, camisa blanca, corbata verde, pantalón de vestir negro, canguro negro, zapatillas de tela color gris.

Quienes puedan aportar información que permita dar con su paradero, comunicarse a la línea 911/388-6860239/388-6828607 o dirigirse a la unidad policial más cercana.