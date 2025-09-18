El chofer se desvi\u00f3 del recorrido y la v\u00edctima logr\u00f3 escapar refugi\u00e1ndose en un comedor del barrio Mariano Moreno Jujuy al d\u00eda\u00ae \u2013 El hecho se registr\u00f3 en la tarde del martes 16 de septiembre en San Salvador de Jujuy, cuando una joven denunci\u00f3 que un conductor de una aplicaci\u00f3n intent\u00f3 retenerla al finalizar un viaje. Seg\u00fan fuentes consultadas por nuestro medio, la pasajera hab\u00eda solicitado un transporte a trav\u00e9s de la aplicaci\u00f3n, y fue recogida por un hombre que conduc\u00eda un Chevrolet Prisma color plateado. El viaje ten\u00eda como destino la intersecci\u00f3n de calles Olavarr\u00eda y Brasil, en el barrio Mariano Moreno. Sin embargo, el chofer se desvi\u00f3 del recorrido sin motivo aparente, desoyendo las indicaciones de la joven. Al arribar a la zona indicada, el conductor intent\u00f3 retenerla en el rodado e incluso la tom\u00f3 de su ropa para evitar que se bajara y la amenazaba dici\u00e9ndole que conoc\u00eda donde viv\u00eda. Minutos despu\u00e9s, el chofer se retir\u00f3 del lugar. El caso qued\u00f3 en manos de la justicia, que inici\u00f3 las actuaciones correspondientes para identificar plenamente al conductor y establecer responsabilidades.