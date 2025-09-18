Jujuy al d\u00eda \u00ae - Una vecina del barrio Alto Comedero denunci\u00f3 el robo de una importante suma de dinero desde el interior de su veh\u00edculo. Fuentes consultadas por nuestro medio informaron que la damnificada, dej\u00f3 estacionado su autom\u00f3vil Chevrolet Corsa en la avenida Yuto, sector B3 de Alto Comedero, alrededor del mediod\u00eda del 13 de septiembre. Manifest\u00f3 que al regresar cuatro horas m\u00e1s tarde encontr\u00f3 el rodado abierto y constat\u00f3 que autores desconocidos sustrajeron del interior aproximadamente $1.200.000 en efectivo, adem\u00e1s de documentaci\u00f3n variada. La investigaci\u00f3n qued\u00f3 a cargo de la Brigada de Investigaciones, que trabaja en la identificaci\u00f3n de los responsables.