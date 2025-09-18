Jujuy al d\u00eda \u00ae - La Polic\u00eda inici\u00f3 actuaciones de oficio por un incendio que se produjo en una vivienda del barrio Azucarero de La Esperanza, donde gran parte de las pertenencias de un joven de 18 a\u00f1os resultaron destruidas. Fuentes consultadas por nuestro medio informaron que el hecho ocurri\u00f3 el 16 de septiembre alrededor de las 16 horas, en un domicilio ubicado en el mencionado barrio. All\u00ed reside un joven de 18 a\u00f1os, quien se encontraba en una cancha de f\u00fatbol cuando un vecino lo alert\u00f3 sobre el siniestro en su casa. Al llegar al lugar, constat\u00f3 que aproximadamente el 80% de sus pertenencias hab\u00eda sido consumido por el fuego. Previamente, su madre y su hermana hab\u00edan logrado sofocar las llamas antes del arribo del personal de Bomberos, que m\u00e1s tarde asegur\u00f3 la vivienda. Seg\u00fan el testimonio de un vecino, en la zona se habr\u00eda visto en reiteradas ocasiones a la ex pareja del joven, con quien hab\u00eda finalizado la relaci\u00f3n hace unos pocos meses. La v\u00edctima la se\u00f1al\u00f3 como posible responsable del hecho, ya que \u2014de acuerdo a lo manifestado\u2014 continuaba hostig\u00e1ndolo. Se dispuso que se inicien actuaciones sumarias, que se realicen pericias en el lugar, y se ampl\u00ede la investigaci\u00f3n.