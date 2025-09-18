La ministra de Educaci\u00f3n, Miriam Serrano, particip\u00f3 como expositora Jujuy al d\u00eda \u00ae - El encuentro fue organizado por UNICEF, en articulaci\u00f3n con la UNESCO \u2013 sede Montevideo y la Administraci\u00f3n Nacional de Educaci\u00f3n P\u00fablica (ANEP) de Uruguay, y reuni\u00f3 a especialistas, autoridades y equipos t\u00e9cnicos de la regi\u00f3n para debatir sobre las pol\u00edticas y estrategias destinadas a fortalecer la alfabetizaci\u00f3n de los adolescentes al iniciar la educaci\u00f3n secundaria. La ministra de Educaci\u00f3n de Jujuy, Miriam Serrano, particip\u00f3 como expositora en el Segundo Seminario Regional \u201cLos desaf\u00edos en la lectura y la escritura en el ingreso al nivel secundario. Un problema del que se habla poco\u201d, realizado este 17 de septiembre en modalidad h\u00edbrida. Serrano expuso en el bloque \u201cPol\u00edticas nacionales y federales sobre la lectura y la escritura en el nivel secundario en Argentina y Uruguay\u201d, donde se abordaron los principales retos que enfrenta el sistema educativo. Seg\u00fan los datos presentados por las evaluaciones internacionales, en Argentina 1 de cada 3 estudiantes que ingresan la educaci\u00f3n secundaria no alcanza niveles satisfactorios de comprensi\u00f3n lectora, lo que evidencia la necesidad de reforzar el acompa\u00f1amiento pedag\u00f3gico durante la transici\u00f3n inter nivel. El seminario destac\u00f3 la importancia de reconocer la diversidad de trayectorias, saberes e intereses culturales de los adolescentes, as\u00ed como el rol de la escuela en la construcci\u00f3n de oportunidades para acceder a pr\u00e1cticas de lectura y escritura significativas y socialmente relevantes.Esta iniciativa da continuidad al Primer Seminario Regional realizado en 2024 en Argentina, donde se generaron espacios de di\u00e1logo, intercambio t\u00e9cnico y an\u00e1lisis de evidencias sobre la problem\u00e1tica. En esta nueva edici\u00f3n, se busca avanzar en la consolidaci\u00f3n de una red de cooperaci\u00f3n y en la elaboraci\u00f3n de una hoja de ruta para una agenda regional sostenida que fortalezca la lectura y la escritura en el ingreso al nivel secundario.