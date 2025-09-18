Los ladrones, que se movilizaban en una motocicleta, les robaron pertenencias personales y documentos profesionales Jujuy al d\u00eda\u00ae \u2013 La noche del lunes 15 de septiembre, alrededor de las 21:10, dos abogados fueron v\u00edctimas de un violento asalto en inmediaciones de avenida Italia al 200 de Perico, cuando sal\u00edan de su estudio jur\u00eddico. Seg\u00fan las fuentes consultadas por nuestro meido, los profesionales se dirig\u00edan al veh\u00edculo de uno de ellos cuando fueron interceptados por dos hombres que circulaban en una motocicleta de 150 cc color negro con gris. Los delincuentes, armados, los amenazaron y sustrajeron diversos objetos de valor. A uno le arrebataron una billetera con 35 mil pesos, una tarjeta de d\u00e9bito, su matr\u00edcula profesional y una campera rompeviento. En tanto, a su socio le robaron una mochila en cuyo interior llevaba librosl, un rompeviento negro, un pendrive, llaves de su vivienda y otros efectos personales. Tras el hecho, los delincuentes se dieron a la fuga y hasta el momento no fueron identificados. La Polic\u00eda inici\u00f3 las investigaciones correspondientes para dar con los responsables, mientras que los damnificados realizaron la denuncia formal.