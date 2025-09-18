Close Menu
    jueves, septiembre 18

    Invitan al Primer Encuentro Provincial – Primavera Fest

    Jujuy al día ® – Instituciones de personas con discapacidad, centros de deporte adaptado, organizaciones sociales y comunidad en general podrán participar el próximo 24 de septiembre en Club Atlético San Pedro.

    El Ministerio de Desarrollo Humano, de Jujuy a través de la Secretaría de Desarrollo Integral junto al Municipio de San Pedro, te invitan a vivir una jornada única de inclusión, deporte y recreación en el Primer Encuentro Provincial – Primavera Fest.

    Día: Miércoles 24 de septiembre de 2025

    Horario: 8:30 a 12 horas

    Lugar: Club Atlético San Pedro

    ¿Qué vas a encontrar?

    • Actividades recreativas y deportivas adaptadas

    • Música en vivo y baile

    • Juegos inclusivos para todas las edades

    • Espacios de integración para instituciones y familias

    Destinatarios

    Instituciones de personas con discapacidad, centros de deporte adaptado, organizaciones sociales y comunidad en general.

    Este encuentro busca promover la inclusión, el trabajo en equipo y el disfrute compartido, generando un espacio donde cada persona pueda participar, expresarse y divertirse.

