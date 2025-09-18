El equipo inaugurado este martes se encuentra en el Centro Provincial de Odontolog\u00eda Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Salud de Jujuy destac\u00f3 que el nuevo tom\u00f3grafo odontol\u00f3gico del Hospital San Roque inaugurado con la presencia del gobernador, Carlos Sadir, es un equipo de \u00faltima tecnolog\u00eda destinado al trabajo que cumple a diario el Centro Provincial de Odontolog\u00eda (CPO). El tom\u00f3grafo odontol\u00f3gico permite realizar estudios de alta precisi\u00f3n y calidad, incluyendo tomograf\u00edas de maxilar superior e inferior, ortopantomograf\u00edas y telerradiograf\u00edas para estudios cefalom\u00e9tricos. Con un campo de visi\u00f3n de 12 x 12 cent\u00edmetros, el equipamiento ofrece una visi\u00f3n detallada y completa de la estructura dental y facial, lo que permite al equipo profesional diagnosticar y tratar con mayor precisi\u00f3n y eficacia distintas afecciones de salud bucal en poblaci\u00f3n pedi\u00e1trica y adulta. A partir de sus sistemas de combinaci\u00f3n de rayos X, permite calidad de im\u00e1genes panor\u00e1micas 3D facilitando diagn\u00f3stico preciso y fiable incluso en casos de alta complejidad. Adem\u00e1s, la optimizaci\u00f3n autom\u00e1tica de la imagen es clave para la planificaci\u00f3n del tratamiento. El tom\u00f3grafo odontol\u00f3gico est\u00e1 indicado entre otras situaciones para la detecci\u00f3n y evaluaci\u00f3n de patolog\u00edas y\/o lesiones \u00f3seas, as\u00ed como anomal\u00edas en los maxilares; diagn\u00f3stico de trastornos y disfunciones de la ATM (Articulaci\u00f3n Temporomandibular); localizaci\u00f3n y evaluaci\u00f3n de dientes impactados o retenidos; diagn\u00f3stico de patolog\u00edas en la regi\u00f3n periapical de los dientes; an\u00e1lisis cefalom\u00e9trico, es decir, estudios para ortodoncia y planificaci\u00f3n de tratamientos faciales; diagn\u00f3stico temprano de tumores y c\u00e1ncer bucal; evaluaci\u00f3n de lesiones traum\u00e1ticas en dientes y estructuras \u00f3seas y diagn\u00f3stico de malformaciones y anomal\u00edas en la estructura facial y dental.