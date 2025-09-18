Jujuy al d\u00eda \u00ae - En el hall de la Legislatura de Jujuy, el cantante Cristian Ezequiel Cruz, vocalista del grupo de m\u00fasica tropical palpale\u00f1o "Cristian para Ti", recibi\u00f3 una declaraci\u00f3n de inter\u00e9s en reconocimiento a sus 25 a\u00f1os de prol\u00edfica trayectoria musical. El artista comenz\u00f3 su camino en 1997, a los 16 a\u00f1os, con el grupo "Fuego Rojo" en los salones de una escuela de la ciudad sider\u00fargica. Posteriormente se incorpor\u00f3 a "Brumas", banda que lo consagr\u00f3 en escenarios nacionales e internacionales y cuya m\u00fasica marc\u00f3 a distintas generaciones de juje\u00f1os. La entrega de la distinci\u00f3n estuvo a cargo de las diputadas Malena Amerise y Natalia Guevara, quienes resaltaron la extensa carrera del m\u00fasico y la manera en que su obra se instal\u00f3 en el gusto y el coraz\u00f3n de la sociedad juje\u00f1a. "Es una alegr\u00eda enorme que se reconozca un trabajo de 25 a\u00f1os. Es un orgullo y un logro tanto para m\u00ed como para mi grupo Cristian Para Ti. Estoy muy contento de que desde la Legislatura se valore el esfuerzo que venimos realizando desde 1998", expres\u00f3 Cristian Cruz al momento de recibir el reconocimiento. El cantante record\u00f3 sus inicios en la ciudad de Palpal\u00e1, "en 1997, con 16 a\u00f1os, comenc\u00e9 a incursionar en la m\u00fasica. Dios me puso en este camino y estoy agradecido. En 1998 conoc\u00ed a la gente del Grupo Brumas y con ellos grab\u00e9 mi primer disco "Brumas para ti". Estuve all\u00ed hasta 2018, cuando realic\u00e9 mi \u00faltima grabaci\u00f3n con la banda, y luego el destino me dio la oportunidad de continuar como solista". Asimismo, Cruz invit\u00f3 a la comunidad a participar de su pr\u00f3ximo show, este mi\u00e9rcoles 17 de septiembre en el Teatro Mitre, donde celebrar\u00e1 sus 25 a\u00f1os de trayectoria junto a amigos como Willy Campero, El Chino y La Rebeli\u00f3n, Jes\u00fas Rojas, adem\u00e1s de la participaci\u00f3n especial del grupo Cumbia Sabrosa. Ser\u00e1 un espect\u00e1culo de dos horas recorriendo cl\u00e1sicos y los grandes momentos de su carrera. Finalmente, recalc\u00f3 su agradecimiento a la Legislatura de Jujuy y a la diputada Malena Amerise, impulsora del proyecto, "este reconocimiento tiene un valor especial. No es f\u00e1cil abrirse camino en la movida tropical juje\u00f1a, pero tuvimos la bendici\u00f3n de estar en el inicio de la cumbia en la provincia. Haber sido parte de esa historia es un orgullo", remarc\u00f3.