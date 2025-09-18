Jujuy al d\u00eda \u00ae - Del 27 al 30 de septiembre, en la Feria Internacional de Turismo, se presentar\u00e1 el Tren Solar una propuesta que une innovaci\u00f3n, energ\u00edas limpias y turismo. En este marco, durante 4 d\u00edas los visitantes de la feria podr\u00e1n conocer de cerca el Tren Solar de la Quebrada, esta innovadora experiencia tur\u00edstica sustentable que combina modernidad, energ\u00edas limpias y el paisaje incomparable de la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Tren Solar, como en Jujuy La propuesta de Jujuy incluir\u00e1 un espacio inmersivo con realidad aumentada, donde el p\u00fablico tendr\u00e1 la oportunidad de \u201cviajar\u201d en el Tren Solar y vivir la experiencia desde adentro, recorriendo estaciones y vagones como si estuviera en pleno coraz\u00f3n de la Quebrada de Humahuaca Asimismo, se desplegar\u00e1n acciones de merchandising y eventos especiales que reforzar\u00e1n la identidad del Tren Solar como emblema del turismo sostenible en la regi\u00f3n. \u201cFIT es mucho m\u00e1s que una feria, es el punto de encuentro del turismo en un solo lugar. Este a\u00f1o vamos a vivir una edici\u00f3n hist\u00f3rica del 27 al 30 de septiembre, que comenzar\u00e1 celebrando el D\u00eda Mundial del Turismo\u201d destac\u00f3 Juan Cabrera, presidente del Ente Aut\u00e1rquico Tren Solar de la Quebrada. "La FIT es donde las experiencias se encuentran con las oportunidades y este a\u00f1o volver\u00e1 a marcar la agenda del turismo mundial y es fundamental para Jujuy y el Tren Solar ser parte de esta gran vidriera del turismo de todo el pa\u00eds y el mundo\u201d.La presencia del Tren Solar de la Quebrada en este escenario internacional reafirma el compromiso de Jujuy con la sustentabilidad, la innovaci\u00f3n y la promoci\u00f3n de experiencias \u00fanicas que potencian el desarrollo tur\u00edstico y cultural de la provincia.Encontr\u00e1 el espacio de Jujuy en: Sociedad Rural Argentina \u2013 C.A.B.A. Stand N\u00b0: 1320 y el espacio de realidad aumentada del Tren Solar en Fit Outdoor Pista Central .