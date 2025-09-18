Las recientes advertencias de uno de los referentes industriales m\u00e1s destacados sumaron nuevos elementos al debate sobre el desempe\u00f1o de la econom\u00eda en la Argentina. \u201cVemos con preocupaci\u00f3n c\u00f3mo va a seguir la actividad\u201d Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Las apreciaciones de Mart\u00edn Rappallini, presidente de la Uni\u00f3n Industrial Argentina (UIA), marcaron el tono de la agenda industrial en las \u00faltimas jornadas. En una entrevista en Radio Mitre, el dirigente advirti\u00f3 sobre \u201cuna ca\u00edda en algunos sectores\u201d industriales, se\u00f1alando el freno en \u00e1reas que ven\u00edan mostrando dificultades desde hace meses y enfatizando la persistencia de condiciones adversas como las tasas altas y la heterogeneidad del entramado manufacturero. El presidente de la UIA expres\u00f3: \u201cVemos con preocupaci\u00f3n c\u00f3mo va a avanzar o c\u00f3mo va a seguir la microeconom\u00eda, la actividad\u201d. Rappallini identific\u00f3 una multiplicidad de factores que inciden en la din\u00e1mica industrial reciente, entre ellos, el endurecimiento del cr\u00e9dito y la ca\u00edda de indicadores clave en diversas ramas productivas. \u201cLa industria es muy heterog\u00e9nea. Ya hab\u00eda sectores que ven\u00edan con una ca\u00edda y un parate, como construcci\u00f3n, textil, calzado, metalmec\u00e1nico. Pero eso estamos viendo que se increment\u00f3 este \u00faltimo mes\u201d, precis\u00f3 durante la entrevista. La conversaci\u00f3n tambi\u00e9n gir\u00f3 en torno al resultado de las elecciones presidenciales y su impacto en la actividad fabril y la econom\u00eda real. Rappallini sostuvo que no se trata de una cuesti\u00f3n meramente electoral, sino que se requiere una gesti\u00f3n pol\u00edtica orientada al consenso y el di\u00e1logo, independientemente de los resultados de los pr\u00f3ximos comicios. En ese contexto, propuso como horizonte de trabajo la b\u00fasqueda de acuerdos entre los distintos actores institucionales, en referencia tanto a los sectores pol\u00edticos como econ\u00f3micos. En el detalle de los sectores m\u00e1s afectados, el titular de la UIA dedic\u00f3 especial atenci\u00f3n a la construcci\u00f3n y sus industrias conexas. \u201cEl cemento ven\u00eda con una ca\u00edda importante y la \u00faltima vez tuvo una ca\u00edda intermensual. Tambi\u00e9n podemos ver con el \u00edndice Construya, que tuvo una ca\u00edda en julio-agosto intermensual, o sea, contra los meses anteriores, y ya est\u00e1 en niveles que eran el piso\u201d, explic\u00f3 Rappallini, aludiendo al freno registrado durante los meses previos en insumos claves del rubro. En el plano macroecon\u00f3mico, Rappallini comparti\u00f3 la visi\u00f3n de la Uni\u00f3n Industrial Argentina de acompa\u00f1ar la filosof\u00eda del orden fiscal y la necesidad de avanzar en la reducci\u00f3n de la inflaci\u00f3n, aunque puso el foco en los asuntos microecon\u00f3micos. \u201cEs un pa\u00eds que crezca y que genere oportunidades para todos, que vamos a ir por este camino, sin lugar a dudas\u201d, sostuvo, y a\u00f1adi\u00f3: \u201cHay que poner un foco tambi\u00e9n en la actividad microecon\u00f3mica, que vemos que con las tasas altas que estamos viviendo y estamos viendo algunos signos de ca\u00edda de muchas actividades industriales que se hab\u00edan recuperado\u201d. El presidente de la UIA destac\u00f3 que, tras un periodo de recuperaci\u00f3n iniciado en marzo, varias ramas manufactureras empezaron a mostrar retrocesos desde julio y agosto. \u201cSabemos que tocamos piso 2024, una recuperaci\u00f3n hasta marzo, despu\u00e9s un anestetamiento y desde julio y agosto estamos viendo una leve ca\u00edda en algunos sectores\u201d, subray\u00f3. Sectores como textil, calzado, metalmec\u00e1nico y construcci\u00f3n integran el n\u00facleo que present\u00f3 ca\u00eddas intermensuales y retroceso en las comparaciones respecto del primer semestre del a\u00f1o. A lo largo de la entrevista, Rappallini enfatiz\u00f3 la necesidad de establecer mecanismos de di\u00e1logo y negociaci\u00f3n entre el Gobierno y las entidades empresariales para revertir el retroceso en la actividad fabril. Se refiri\u00f3 expl\u00edcitamente al di\u00e1logo como herramienta indispensable. \u201cCreo que la democracia es di\u00e1logo y tratar de buscar encuentros y conciencias para gobernar. Yo creo que para m\u00ed la elecci\u00f3n es importante para que marque un rumbo de lo que viene haciendo el Gobierno. Pero igualmente me parece que hoy lo que estamos viendo requiere otro tipo de gesti\u00f3n pol\u00edtica, independientemente del resultado de las elecciones\u201d, plante\u00f3. Los datos aportados como contexto por la Uni\u00f3n Industrial Argentina ilustraron un escenario de lenta recuperaci\u00f3n que tuvo freno en los \u00faltimos dos meses analizados. El \u00edndice Construya y los despachos de cemento reflejaron esa din\u00e1mica, mostrando ca\u00eddas sostenidas conforme se acercaba el final del invierno. Rappallini sugiri\u00f3 que la econom\u00eda argentina toc\u00f3 un piso en 2024, atraves\u00f3 una breve etapa de recuperaci\u00f3n hasta marzo y, posteriormente, el crecimiento perdi\u00f3 dinamismo. Desde mediados de a\u00f1o, comenzaron a visibilizarse se\u00f1ales de retroceso en industrias que hab\u00edan registrado mejoras en los primeros meses. El dirigente industrial remarc\u00f3 el impacto de las tasas de inter\u00e9s y su repercusi\u00f3n en la inversi\u00f3n y el consumo. A su juicio, el encarecimiento del cr\u00e9dito afect\u00f3 tanto a la producci\u00f3n como al acceso a bienes durables, ralentizando el flujo econ\u00f3mico dentro del sistema industrial. Este fen\u00f3meno apareci\u00f3 m\u00e1s marcado en ramas vinculadas al consumo masivo y la construcci\u00f3n. La actividad microecon\u00f3mica, seg\u00fan el presidente de la UIA, demanda atenci\u00f3n tanto de las autoridades gubernamentales como de los actores privados. El diagn\u00f3stico incluy\u00f3 preocupaci\u00f3n por la persistencia de los problemas en sectores de alta relevancia para el empleo y la generaci\u00f3n de valor. Rappallini advirti\u00f3 que las dificultades del sector se agudizaron en el \u00faltimo mes, con un incremento de las ca\u00eddas intermensuales en varios indicadores. El directivo de la UIA vincul\u00f3 los desaf\u00edos industriales a un contexto pol\u00edtico marcado por la incertidumbre y la falta de consensos claros entre los principales sectores institucionales. \u201cEscuchaba y he escuchado muchos periodistas y la verdad que hay una turbulencia pol\u00edtica importante que cree que hay que sentarse a dialogar con todos los actores pol\u00edticos, econ\u00f3micos, c\u00f3mo seguimos\u201d, sostuvo, y conect\u00f3 esta situaci\u00f3n con la urgencia de definir estrategias con una mirada de largo plazo. Desde la perspectiva de Rappallini, el desarrollo de la industria no puede depender \u00fanicamente del resultado de una elecci\u00f3n o de medidas coyunturales. La necesidad de una gesti\u00f3n orientada al consenso y la planificaci\u00f3n tuvo peso especial en sus declaraciones. Expres\u00f3 que, tras los comicios, \u201cel Gobierno va a tener que sentarse con todos los actores de la pol\u00edtica y ver c\u00f3mo se sigue para adelante\u201d, respecto de los caminos posibles a partir de octubre. Fuente