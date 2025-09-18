Jujuy al d\u00eda \u00ae - Bajo el lema \u201cJujuy sin Bullying: No seas parte del Da\u00f1o\u201d, y con el desfile de instituciones educativas y sociales llenas de color, coreograf\u00eda y alegr\u00eda arranc\u00f3 oficialmente la 74\u00ba Edici\u00f3n de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. En ese marco, la referente de la campa\u00f1a provincial, Sonia Godoy Aldorino, remarc\u00f3 la importancia de trabajar articuladamente junto a todas las instituciones y las familias para \u201cprevenir y erradicar situaciones que vulneren los derechos de todos los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes\u201d y que \u201cpuedan vivir felizmente una fiesta que es ten importante para ellos\u201d. Enfatiz\u00f3 el valor del di\u00e1logo y compartir toda la informaci\u00f3n necesaria para \u201ccrear entornos seguros y de contenci\u00f3n\u201d, remarcando en este sentido que \u201cdesde la provincia se trabaja intensamente y se realizan seguimientos para detener estas situaciones\u201d. Finalmente, invit\u00f3 a toda la comunidad a \u201cno ser parte del da\u00f1o e intervenir ante cualquier situaci\u00f3n que genere dolor o angustia a los menores y sus familias\u201d.